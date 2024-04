Najbolj pozitivna novica za slovenski tenis minulega konca tedna je bila ta, da je na drugem največjem ženskem turnirju v Sloveniji v Kopru z nagradnim skladom 60.000 ameriških dolarjev zmaga tako med posameznicami kot med dvojicami ostala doma. Za dvojno krono na Obali je bila zaslužna Veronika Erjavec, ki je bila v finalu posameznic boljša od Polone Hercog. Veseli tudi vrnitev slednje v zaključne dvoboje in predvsem pozitivnost, ki jo je kazala v minulih dneh v Kopru. Znano je, da odnosi med dolga leta najboljšo slovensko igralko in Tenisom Slovenija več let niso bili dobri.

Uspeh Veronike Erjavec je bil obliž na slovenske teniške rane, ki jih je reprezentanca v pokalu Billie Jean King dobila v Bratislavi, kjer je v odločilnem dvoboju za napredovanje v svetovno skupino gladko izgubila s Slovaško. Predvsem zato, ker sta nastop odpovedali tako Kaja Juvan kot Tamara Zidanšek, ki sta se posvetili osebnim težavam in karieri. Najmočnejši slovenski turnir bo septembra v Ljubljani.

Ruud se je oddolžil Grku

Peščena sezona je na vrhuncu, najmočnejši turnirji, ki potekajo predvsem v Evropi, so v polnem teku. Minuli konec tedna je bilo veliko junakov. Največja med njimi je bila Jelena Ribakina, ki je morala za zmago v Stuttgartu v polfinalu izločiti najboljšo igralko na pesku zadnjih let Igo Šwiatek. Kazahstanka je odlično formo potrdila z gladko zmago v finalu proti Ukrajinki Marti Kostjuk. »Lepo je stati ob tako lepem porscheju, ki sem ga prejela za zmago v Stuttgartu. Sedaj imam slabo vest, ker še nimam izpita za avto. Upam, da se ga bom lotila čim prej,« je obljubila 24-letna Kazahstanka. V Rouenu se je turnirske zmage veselila 31-letna Sloane Stephens. Nekdanja zmagovalka OP ZDA je bila v finalu v Normandiji boljša od Poljakinje Magde Linette.

Moški teniški junak minulega tedna je bil Casper Ruud. Norvežan se je v finalu Barcelone Stefanosu Cicipasu oddolžil za poraz izpred tedna dni v Monte Carlu. Uspehi Ruuda ne presenečajo, saj je bil že dvakratni finalist Rolanda Garrosa, kjer je izgubil proti Rafaelu Nadalu in Novaku Đokoviću. Bolj presenetljiva sta bila zmagovalca na drugih dveh največjih turnirjih prejšnjega tedna. Jan-Lennard Struff se je pri 33 letih veselil svojega prvega uspeha na turnirju ATP, potem ko je na zmagoviti poti od polfinala naprej po vrsti premagal Kanadčana Felixa Auger-Aliassima, Danca Holgerja Runeja in Američana Taylorja Fritza. Zanimivo je, da je bil tudi v Bukarešti najboljši tenisač v tridesetih letih. Turnir je namreč osvojil 32-letni Madžar Marton Fucsovics, svojega drugega v karieri.

Sinner se lahko približa

Najmočnejši turnir tega tedna bo v Madridu, kjer bo drugi evropski peščeni masters serije 1000. Na njem drugo leto zapored ne bo igral Novak Đoković, ki se sproti odloča o bližnji prihodnosti, v kateri bo kmalu branil lovoriko na Rolandu Garrosu. Srb ima v tej sezoni precej težav, saj se še ni uvrstil v finale katerega od turnirjev. V Madridu bosta najbolj pod žarometi domačina Carlos Alcaraz in Rafael Nadal, ki je prejšnji teden svojo vrnitev na peščena igrišča sklenil v drugem nastopu, ko je v Barceloni priznal premoč Avstralcu Alexu De Minaurju. V Madridu bo igral tudi Jannik Sinner. Ker Italijan ne bo branil lanskih točk, bi se lahko z morebitno turnirsko zmago močno približal Novaku Đokoviću, ki je ostal številka 1 tudi na današnji svetovni lestvici.

V ženski konkurenci ostaja na vrhu Iga Šwiatek, krepko pa sta napredovali slovenski junakinji Kopra. Veronika Erjavec je napredovala za 34 mest in je po novem 169. igralka sveta, z 200. pa je na 177. mesto skočila Polona Hercog. Kaja Juvan je ostala na 130. mestu, Tamara Zidanšek pa nazadovala na 135. mesto.