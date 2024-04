Poslovno leto 2023 je po podatkih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije z izgubo zaključilo 12 od 27 slovenskih bolnišnic.Najbolje so lani poslovali v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer so leto končali s 5,5 milijona evrov dobička. Z več kot 4 milijoni dobička pa sta poslovno leto končala tudi Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Psihiatrična klinika Ljubljana.

Ljubljanski UKC je pridelal največjo izgubo, nekaj čez 20 milijonov evrov, z nekaj manj kot 4 milijoni evrov pa mu sledita splošni bolnišnici v Celju in Slovenj Gradcu.

Skupna izguba bolnišnic je začela ponovno naraščati leta 2021, ko je znašala 126 milijonov evrov.