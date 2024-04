Policisti so voznika neregistriranega vozila znamke Peugeot želeli ustaviti z znakom modre luči in sirene. Voznik se na znake ni ustavil, temveč je s pospešeno hitrostjo vozil v smeri Gorenjske. Zapeljal je na izvoz za Šmartno, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo, takoj zatem pa še v policijsko vozilo. Kljub temu je z vožnjo nadaljeval v smeri Tacna, kjer je v naselju trčil v cestno signalizacijo za zaporo ceste. Z vožnjo je nadaljeval po naselju ter zaradi neprilagojene hitrosti trčil še v vozilo, ki ga je nasproti pravilno pripeljal voznik, v katerem je bila tudi potnica, nato pa zaradi poškodovanega vozila obstal na cesti.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, so policisti voznika in sopotnico prijeli ter jima za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. V dogodku ni bil noben od udeleženih voznikov, potnikov ali policistov poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda na vozilih in cestnih objektih.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivih dejanj nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo. Prav tako so vozniku odredili strokovni pregled in zasegli neregistrirano vozilo ter zoper voznika vodijo postopek o prekrških.