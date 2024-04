Na vrhu la lige je madridski Real z 81 točkami, sledi Barcelona s 70 in s tekmo več Girona (68), Atletico Madrid (61) ter Athletic Bilbao (58).

V večernem obračunu sta se na el clasicu udarili vodilni ekipi prvenstva. Vedno razburljiv največji derbi na Iberskem polotoku se je tokrat končal z zmago Reala. Madridčani so s 25. zmago sezone tekmecem iz Katalonije pobegnili že na skoraj neulovljivih 11 točk naskoka šest krogov pred koncem.

Dvoboj številnih priložnosti na obeh straneh je sicer bolje začela Barcelona, ki je v šesti minuti povedla prek Andreasa Christensena. Prvič je izid poravnal Vinicius Junior, ko je v 18. minuti izkoristil najstrožjo kazen.

Barcelona je v 69. minuti še drugič na dvoboju povedla, ko je odbitek po obrambi Andrija Lunina v mrežo pospravil Fermin Lopez. A že štiri minute kasneje je Real spet izenačil, zadel je Lucas Vazquez. Dolgo je kazalo na remi, nato pa je derbi v prvi minuti dodatka odločil Bellingham.

Oblakov Atletico v gosteh poražen proti Alavesu

Atletico je po dveh zaporednih zmagah danes doživel deveti letošnji ligaški poraz. Alaves je vpisal deveto zmago, s katero je prekinil niz treh porazov zapovrstjo in napredoval na 13. mesto španskega prvenstva s 35 točkami. Za zmago domačih sta danes zadela Carlos Benavidez v 15. in Luis Rioja v 92. minuti.

Na preostalih današnjih obračunih je Villarreal v gosteh slavil pri zadnjeuvrščeni Almerii z 2:1, rumeni podmornici je zmago v drugi minuti sodnikovega dodatka zagotovil Alexander Soerloth, tekma med Getafejem in Realom Sociedadom pa se je končala z 1:1. Takšen je bil izid tudi petkove prve tekme tega kroga med Athleticom Bilbaom in predzadnjo Granado.

V soboto so nogometaši Girone in Celte iz Viga doma slavili s 4:1. Prvi so bili boljši od Cadiza, drugi pa od Las Palmasa. Rayo Vallecano je doma z 2:1 ugnal Osasuno, Betis pa je bil v gosteh z enakim izidom boljši od Valencie. Krog bosta v ponedeljek sklenila Sevilla in Mallorca.