Bilo je nekoliko boljše kot v Beogradu, a to je za košarkarje Cedevite Olimpije slaba uteha. Ljubljančani so namreč tudi na drugi tekmi četrtfinala lige ABA igrali slabo in morali na koncu še drugič priznati premoč mladi ekipi Mege. Zmaji so tako s hitrim izpadom z jadranskega tekmovanja dodali novo črno piko v katastrofalni sezoni, v kateri ni praktično ene svetle točke.

Po pravem ponižanju, ki so ga doživeli na prvi tekmi, so želeli pri Olimpiji, ki je bila brez Roka Radovića (blažji pretres možganov) in Nikole Radičevića (bolečine v hrbtu), na povratni četrtfinalni tekmi pokazati predvsem primernejši odnos in precej več energije v igri. Do neke mere jim je to na začetku obračuna uspelo, saj nasprotniku niso dovolili, da bi se razletel po parketu v Stožicah. Je pa v oči močno znova bodla počasna igra v napadu. Ljubljančani so, kot že ničkolikokrat v letošnji sezoni, vse stavili na individualne poteze. Pri njih sta znova prednjačila Američana Justin Cobbs in D. J. Stewart. Prijetno presenečenje s klopi je bil Shawn Jones, ki se je močno trudil pod obema obročema. Očitno je tudi bilo, da so zmaji veliko časa posvetili obrambi na Nikoli Đurišiću, ki jim je v Beogradu nasul kar 31 točk. Sprva jim ga je s prevzemanji še uspelo omejiti, a ko so se nehali držati dogovorov, je 20-letni branilec znova začel polniti Olimpijin koš. Na drugi strani si je Stewart zaradi bledega pristopa v obrambi že na začetku druge četrtine prislužil tretjo osebno napako in preostali del prvega polčasa preživel na klopi za rezervne igralce.

Podobno kot na prvi tekmi je Mega pobudo začela prevzemati v drugi četrtini, zato so kapetan Jaka Blažič in soigralci ob glavnem odmoru zagotovo poudarjali pristop po vrnitvi iz slačilnice, saj je nasprotnik v Beogradu v tretji četrtini močno stopil na plin in odločil zmagovalca. Hitrih 7:0 gostiteljev je dalo upanje, da bo to pot drugače, a je Olimpija kmalu padla in znova prepustila pobudo nasprotniku. Čeprav so držali rahlo pobudo, je v tihih Stožicah večkrat odmeval močan glas trenerja Mege Marka Baraća, ki je svoje igralce ob vsaki napaki glasno okaral. Dobro se je namreč zavedal, da imajo veliko priložnost odločiti četrtfinalno serijo že po dveh tekmah, kar se je naposled, tudi zavoljo poraznega meta Olimpije za tri točke, tudi zgodilo.

»Podobna tekma kot prva v Beogradu. Igrali smo prvi polčas, potem pa razpad sistema v drugem. Opravičil bi se vsem navijačem Olimpije, saj naše igre v letošnji sezoni niso na ravni, na kakršni bi morale biti. Imamo še slovensko prvenstvo, ki ga moramo osvojiti,« je po tekmi povedal vidno razočarani kapetan Olimpije Jaka Blažič.

Liga ABA, četrtfinale, preostale tekme: Igokea – Partizan 80:101 (naprej Partizan z 2:0 v zmagah), Zadar – Budućnost 73:80 (naprej Budućnost z 2:0 v zmagah), v ponedeljek ob 18.30: Studentski centar – Crvena zvezda (0:1), polfinale: Crvena zvezda/Studentski centar – Mega, Partizan – Budućnost.

