Nogometaši Olimpije so se po porazu na največjem slovenskem derbiju proti Mariboru dobro pobrali in s prepričljivo zmago proti Aluminiju preprečili, da bi Celje teoretično že osvojilo naslov državnega prvaka. Pot do zmage Ljubljančanov je bila vsaj v prvem polčasu težja, kot so pričakovali, saj je Aluminij igral hrabro, si priboril nekaj obetavnih priložnosti, a bil neučinkovit. Hiter avtogol v drugem polčasu je gostom porezal krila, Olimpija pa je tekmecu nasula še tri zadetke za gladko zmago s 5:0. Z dvema goloma se je izkazal Ivan Durdov.

Brest zabija nekdanjemu klubu

»Za nas je zelo pomembno, da smo se po derbiju pobrali, zato je prišla gladka zmaga kot naročena. Tekmo smo kontrolirali od prve do zadnje minute. V tej smeri moramo nadaljevati,« je bil zadovoljen Marko Brest, ki je svojemu nekdanjemu klubu zabil gol drugič zapored. Olimpija je v tej sezoni tretjič premagala Kidričane, enkrat pa je bil izid izenačen. Po dvoboju je bil zadovoljen tudi trener Olimpije Zoran Zeljković: »Po porazu na derbiju je bila zadnja tekma s psihološkega vidika zelo težka in naporna. Če na takšnih tekmah zmagaš, je to pričakovano, če izgubiš, si zelo razočaran. Takšni dvoboji so vselej zelo težki, Aluminij pa nas je v preteklosti že večkrat presenetil. Bolj kot učinkovitost moštva me veseli, da nismo prejeli zadetka. Čaka nas težek zaključek. Naš cilj na vsaki tekmi je zmaga in tako bo tudi v nedeljo v Celju.«

»V prvem polčasu smo bili celo nevarnejši kot Olimpija. Odločilo je, da igralci s klopi niso dobro opravili svojega dela. Moramo prevzemati odgovornost, saj je do konca prvenstva vse manj tekem,« je bil kritičen igralec Aluminija Tin Martić. »V prvem polčasu smo imeli nekaj stoodstotnih priložnosti, ki jih nismo izkoristili. V drugem polčasu je bila Olimpija boljša in je zasluženo zmagala,« je dvoboj ocenil trener Aluminija Robert Pevnik. Aluminij bo točke v boju za obstanek iskal prihodnji ponedeljek pri Muri, ki je z zmago v gosteh Radomljam preprečila, da bi se odlepile od Aluminija.

Popoln preobrat Domžalčanov

Maribor si je novo zmago priboril v drugem polčasu, ko je strl odpor Rogaške. Mojstrska zadetka sta praktično iz mrtvega kota dosegla Arnel Jakupović in Jan Repas, najstrožjo kazen pa je prepričljivo realiziral Josip Iličić. Rogaška je na igrišču pokazala všečni obraz, a individualna kakovost je bila na strani v zadnjih krogih odličnega Maribora, ki je znova igral pred praznimi tribunami. »Po fantastičnem Jakupovićevem golu smo popustili. Predvsem na sredini igrišča. Nismo se znali pobrati, kar je Maribor kaznoval,« je ocenil trener Rogaške Oskar Drobne. In dodal: »Prihaja razpored, v katerem se bomo ekipe v boju za obstanek pomerile med seboj. Še zanimivo bo.«

Za največje presenečenje 32. kroga so poskrbele Domžale, ki so vodilnemu Celju prizadejale četrti poraz v tej sezoni. Domžalčani so v drugem polčasu v Celju pripravili preobrat, blestel pa je Jošt Pišek z dvema zadetkoma.

Izidi 32, kroga v 1. SNL: Olimpija – Aluminij 5:0 (1:0, Durdov 19, 55, L. Jovanović 48/ag, Brest 75, Lucas 81), Kalcer Radomlje – Mura 1:2 (1:1, Korun 38; Maroša 7, Čakš 73), Maribor – Rogaška 3:0 (0:0, Jakupović 49, Repas 69, Iličić 79/11 m), Celje – Domžale 2:3 (1:0, Matko 20, Bobičanec 70; Pišek 53, 83, Stuparević 64), Koper – Bravo Kostel 0:0, vrstni red: Celje 72, Olimpija 63, Maribor 59, Bravo 44, Koper 43, Domžale in Mura po 38, Rogaška 32, Aluminij in Radomlje po 27, pari prihodnjega kroga, sobota, 27. aprila, ob 17.30: Bravo Kostel – Kalcer Radomlje, ob 20.15: Domžale – Maribor, nedelja, 28. aprila, ob 15. uri: Celje – Olimpija, ob 17.30: Rogaška – Koper, ponedeljek, 30. aprila, ob 17.30: Mura – Aluminij.

*** 50. zadetek je v 1. slovenski nogometni ligi dosegel Arnel Jakupović.

*** Naš cilj na vsaki tekmi je zmaga in tako bo tudi v nedeljo v Celju. Zoran Zeljković, trener Olimpije