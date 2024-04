Čez lužo se je že začela končnica v hokejski ligi NHL. Edini Slovenec v ligi Anže Kopitar bo s svojimi Los Angeles Kings izločilne boje na štiri zmage (igra se po sistemu 2-2-1-1-1) začel danes ponoči v Kanadi proti Edmontonu. Za najboljšega slovenskega hokejista bo to deveti nastop v končnici, v ligi pa igra že 18. sezono. Vsa leta je član ekipe iz mesta angelov, leta 2012 in 2014 je Kopi v Slovenijo na ogled prinesel tudi sloviti Stanleyjev pokal za zmagovalca lige.

Kapetan kraljev je v rednem delu lige dosegel 70 točk in bil tretji najučinkovitejši igralec svojega moštva. Kings so se v končnico uvrstili kot tretje najboljše moštvo pacifiške divizije v zahodni konferenci. »Redni del je nekako že pozabljen. Končnica je poglavje zase, začne se pisati nova zgodba. Liga je postala zelo izenačena in izrazitega favorita za končni naslov ni. Vse ekipe, ki so med najboljšimi šestnajstimi, si to zaslužijo,« je redni del sezone povzel ​Anže Kopitar. Dotaknil se je tudi svoje igre: »Bili so vzponi in padci. Začel sem dobro, malo sem padel, zdaj pa upam, da gre krivulja spet navzgor in bo forma prava za končnico.«

Premagati je treba vsakogar

Kralji se bodo v prvem krogu končnice pomerili s starimi znanci iz Edmontona. Naftarji so Kopitarja in soigralce izločili v prvem krogu končnice lani in predlani. Na zadnjih tekmah rednega dela se je zdelo, da se Los Angeles želi izogniti neugodnim tekmecem, ki so jih na letošnjih štirih tekmah premagali trikrat, a je Kopitar trditev ovrgel. »O tem se je veliko govorilo o medijih, a mi smo želeli zmagati tudi zadnjo tekmo. Zagotovo nas čakata temeljita priprava in obilica videoanaliz. Na srečo je ekipa v dobrem stanju in nimamo poškodb,« se vnaprej ne predaja slovenski kapetan, ki je bil vodilni igralec svojega moštva že ob obeh naslovih. »Če želiš iti do konca, se prej ali slej zgodi, da prekrižaš palice z nekom, ki ti ne ustreza. Res je, da so nas zdaj dvakrat izločili, a treba je pozitivno gledati naprej. Trdno verjamem, da bomo tokrat mi napredovali,« je odločen Kopitar, ki bi se s soigralci v primeru uspeha v drugem krogu pomeril z zmagovalcem para Vancouver – Nashville.

Šestintridesetletnik je v karieri odigral že 92 tekem končnice, zabil je 24 golov in prispeval 53 asistenc. S svojimi izkušnjami soigralce poskuša motivirati tudi na način, da jim sporoča, da začetek serije v gosteh ni slabost. »Na začetku nismo bili najboljši pred domačimi gledalci, proti koncu sezone pa smo doma igrali dobro. Osebno še raje začnem na poti, sploh če nam uspe zmagati eno tekmo. Če bo tako, bo takoj prednost na naši strani. A tekma kot tekma – ne glede na to, kje jo igraš, moraš dati vse od sebe, kakšni bodo rezultati, pa bomo videli,« ima svojo teorijo Hrušičan, ki se zaveda, da ekipa nima izrazitega zvezdnika. »Nimamo posameznika kalibra Connor McDavid oziroma Leon Draisaitl. Vso sezono smo dobro igrali ekipno in to nas bo gnalo še naprej. Če bomo uspešni, bo to prav zaradi tega.«

Pari končnice lige NHL, vzhod: ​Carolina – NY Islanders, Boston – Toronto​, Florida – Tampa Bay, NY Rangers – Washington, ​zahod: Winnipeg – Colorado, Vancouver – Nashville, Dallas – Vegas​, Edmonton – Los Angeles.