Klemnu bomo pomagali hišico zgraditi

Ustavni sodnik Klemen Jaklič se v teh dneh zagovarja, zakaj je imel do nedavna odprt tudi espe. Zagotavlja, da je poleg sojenja pod modrim nebom opravljal zgolj še tiste dejavnosti, ki mu jih zakon o ustavnem sodišču izrecno dopušča. To so raziskovanje, izobraževanje oziroma znanstveno delovanje. A na koncu je imel z espejem same stroške in sitnosti, zato ga je zaprl. Redakcija N. N. ima razumevanje do dvojnega doktorja. Jaklič namreč gradi razkošno in menda več kot 700 kvadratnih metrov veliko hišo. Splošno znano je, da so cene materiala in storitev v zadnjem času astronomske, kdor je kdaj gradil hišo, pa iz lastnih izkušenj prav tako ve, da lahko popoldanski fuš pomembno prispeva k odplačevanju kreditov. Jaklič je kot ustavni sodnik sicer v 65. plačnem razredu, kar pomeni dobrih 5600 bruto oziroma slabih 3400 neto evrov na mesec, toda gradbena jama je jama brez dna. Da našemu Klemnu ne bi bilo treba popoldne celo na kolesu razvažati hrane ali polagati ploščic v novi kopalnici, razmišljamo, da bi na njegovi parceli organizirali udarniško akcijo ali pa mu dostavili vsaj kakšno vrečo cementa. x