Kosovske oblasti so na severu države doživele še en bojkot srbskega prebivalstva. Volilci v občinah Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok in Leposavić so bili včeraj povabljeni na referendum za odpoklic štirih županov albanske narodnosti, ki jim kosovski Srbi nasprotujejo. Toda ta prevladujoča skupnost na severu Kosova se referenduma ni udeležila, čeprav je pred meseci še sama zbirala podpise za njegov razpis.

Potem ko so postale razmere na severu v štirih občinah od lanskega aprila še bolj napete, ker so bili v občinah z večinskim srbskim prebivalstvom za župane izvoljeni kosovski Albanci ob zgolj 3,5-odsotni volilni udeležbi, saj so volitve kosovski Srbi takrat bojkotirali, se ta situacija v občinah zdaj ne bo razrešila. Ob vnovič skoraj mikroskopsko majhni udeležbi je namreč tokratni referendum za odpoklic županov spodletel. Od dobrih 46.000 volilnih upravičencev se je volitev namreč udeležilo zgolj 253 ljudi. Da bi uspel, pa bi moralo za odpoklic glasovati 50 odstotkov in en volilec od vseh registriranih volilnih upravičencev.

Prav ta kvorum za uspeh referenduma naj bi najbolj zmotil glavno srbsko stranko – Srbsko listo, ki je nato ljudi pozvala k bojkotu referenduma. Na Kosovo se tako nadaljujejo negotove razmere tako za tamkajšnje Srbe kot za vso državo zaradi zastalega dialoga za normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino.

Manjšanje vpliva Srbske liste

»Srbska lista je na severu Kosova precenila svoj položaj. Že leto in pol govorimo o tem, da izgublja svoj vpliv, ker ljudje vidijo zgrešeno politiko Srbske liste in uradnega Beograda do njih. Stranka sicer ohranja svojo navidezno relevantnost, a po drugi strani tudi sama vidi, da izgublja tla pod nogami,« ugotavlja dr. Faris Kočan, poznavalec Balkana in docent s fakultete za družbene vede.

Zaradi trajajočih napetosti so najbolj na udaru kosovski Srbi, ki ne uporabljajo kosovskega zdravstva, šolstva in socialne politike, temveč so eksistencialno odvisni od Srbije. »Na eni strani imamo premierja Kurtija, ki se oddaljuje od tistega, kar Zahod išče. Že dlje časa se na zahodnih veleposlaništvih govori, da Kurtija nihče ne more ničesar obtožiti – niti ni bil koruptiven niti ni bil v vodilnih strukturah UCK. Zato ostaja za Zahod nepredvidljiv, saj mu ne morejo postavljati pogojev. Z njim pa največ izgubljajo Srbi na severu, ki so na drugi strani ujeti v politiko Srbske liste in Vučića, ki se v najtežjih trenutkih obrneta stran in rečeta, da se ne da nič storiti,« je prepričan Kočan.

Naš sogovornik zdaj Srbom na Kosovu pripisuje status žrtve zaradi politik Prištine in Beograda ter tudi zgrešenih politik Srbske liste v zadnjem letu. Prav slednja se je imela za najrelevantnejšega političnega in varnostnega akterja na severu Kosova, ko so nastale resne težave, pa je skupaj z Beogradom ni bilo zaznati – in ljudje so po Kočanovih ocenah to opazili. Pomen Srbske liste se utegne zaradi zadnjega spodletelega referenduma še dodatno zmanjšati, je še prepričan.

Kurti in Vučić sta najboljši par

Za sam zastali dialog med Beogradom in Prištino, prek katerega se že leto dni neuspešno išče pot za začrtano normalizacijo z lani doseženim Ohridskim sporazumom, včerajšnji referendum ne nosi posebne teže. Po Kočanovi oceni se je proces normalizacije znašel v slepi ulici, ker ni volje političnih elit, da bi ga nadaljevale.

»Dialoga med Beogradom in Prištino ni. Evropska unija je pred časom veljala za ključnega akterja, da se vodi neki proces. Pod Thacijem in Haradinajem se nikoli ne bi pogovarjali o enostranskih rešitvah uvajanja registrskih tablic. Kurti pa naredi prav to. Naredi torej dva ali tri korake naprej in gre proti Evropski uniji ter vsem načelom dialoga, nato pa se pod pritiskom zahodnih sil vrne v prejšnji status,« razlaga Kočan. S tem konstantnim plesom Kurti izgublja verodostojnost pri zahodnih silah, ki podpirajo tri od štirih vogalov kosovske državnosti, dodaja. Po Kočanovih ocenah je zdaj uradna Priština tista, ki zavira proces normalizacije, kar pa koristi tudi Vučiću: »Srbski predsednik se zaveda, da mora odlašati z normalizacijo, zato mu ustreza tudi Kurti, kakršen pač je. Ne ustreza pa mu, da Srbi na Kosovu pravijo, da Vučić res ne bo storil nič zanje.«

*** Srbski predsednik se zaveda, da mora odlašati z normalizacijo, zato mu ustreza tudi Kurti, kakršen pač je. Ne ustreza pa mu, da Srbi na Kosovu pravijo, da Vučić res ne bo storil nič zanje. Faris Kočan, docent na FDV