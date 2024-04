Palestinski fotograf Mohamed Salem je zmagovalno fotografijo posnel za agencijo Reuters. Lahko bi rekli, da gre še za en prizor sodobne pieta, matere z mrtvim otrokom v naročju. Le da tokrat ne gre za mater, temveč teto. Na fotografiji je 36-letna Inas Abu Maar, ki objema v bel prt zavito truplo svoje petletne nečakinje Sali, ki je bila ubita v raketnem napadu Izraelcev na svojem domu v Han Junisu v Gazi. Fotografijo je posnel 17. oktobra lani v bolnišnici Naser na jugu Gaze, kjer so družine iskale ranjene in ubite po izraelskih napadih. Inas Abu Maar je kasneje Reutersovim novinarjem razložila, da je takoj, ko je slišala, da so zadeli stričevo hišo, kjer je živela tudi njena sestra z družino, odhitela v bolnišnico. Povedali so ji, da so umrli Sali, njena mama, stric in teta. Dekličin štiriletni bratec je preživel, saj se je ob napadu igral zunaj hiše. »Ko sem videla truplo nečakinje, sem izgubila zavest. Vzela sem jo v naročje. Zdravnik me je prosil, da jo izpustim, a sem mu rekla, naj jo pustijo pri meni,« je razlagala novinarjem, nato pa jim pokazala posnetke deklice na svojem mobilnem telefonu. »Na poti iz vrtca se je vedno oglasila pri nas in prosila, da jo slikam. Večina fotografij v mojem telefonu je njenih.«

Fotograf Mohamed Salem je tedaj fotografijo opisal kot »močan in žalosten trenutek, ki povzema širše dogajanje v Gazi«. Ob razglasitvi nagrad je Salem, ki že od leta 2003 za Reuters spremlja dogajanje v Palestini, na X še dodal, da upa, »da bo ta podoba dosegla ves svet in postala razlog za končanje vojne in trpljenja palestinskega naroda. Nagrado posvečam novinarjem in fotografom, ki so umrli v Gazi, ko so skušali svetu povedati resnico o tem, kaj se tu dogaja.« Ob tem je delil tudi z mobitelom posnet portret deklice, ko je bila še živa.

Zmagovalna fotografija je bila uvrščena tudi med deset najpomembnejših fotografij leta 2023 po izboru revij Time. Salem pa je nagrado World Press Photo dobil tudi leta 2010, tedaj v kategoriji novic za posnetek fosfornih bomb, s katerimi so Izraelci obstreljevali Gazo januarja 2009.

Demenca, migranti in vojna

Žirija, ki ji predseduje urednica fotografije Guardiana Fiona Shields, je letos izbirala med 61.062 prijavljenimi fotografijami 3851 fotografov iz 130 držav. Kot so zapisali, nagrajene fotografije »dokumentirajo nekatera najbolj pereča vprašanja, s katerimi se sooča današnji svet«. Poleg fotografije iz Gaze so nagradili še tri globalne fotografije.

V kategoriji zgodba leta je nagrajena serija fotografij južnoafriške fotografinje Lee-Ann Olwage z naslovom Valim-babena, ki jo je posnela za revijo Gea. Fotografije prikazujejo življenje 91-letnega Paula Rakotozandrinyja oziroma Dade Paula z Madagaskarja, ki že enajst let boleha za demenco, zanj pa skrbi njegova hči Fara, saj je edina prepoznala bolezen in poiskala pomoč. Njegovi preostali otroci so namreč menili, da je oče »znorel« zaradi preveč popitega alkohola. »Zgodba Fare in Dade Paula ponazarja malgaško načelo valim-babena – dolžnost odraslih otrok, da pomagajo staršem. Hkrati pa opozarja na potrebo po globalnem ozaveščanju o razširjenosti demence,« so zapisali na spletni strani fotografskih nagrad.

V kategoriji dolgoletni projekt je bil nagrajen venezuelski fotograf Alejandro Cegarra za fotografije iz serije Zidova, posnete za New York Times. Cegarra je od leta 2018 dokumentiral stiske migrantov, ki so skušali nelegalno prestopiti mejo med Mehiko in ZDA. »Upa, da bo s svojo fotografijo spodbudil večje razumevanje, empatijo in solidarnost do tistih, ki so na fronti svetovne migracijske krize,« je zapisala žirija.

V kategoriji odprti format je zmagala ukrajinska fotografinja Julija Kohetova s serijo fotografij Vojna je osebna, na katerih fotografinja podobe kombinira z glasbo in poezijo ter na tak način pripoveduje osebno zgodbo vojne v Ukrajini.

Izbrali so tudi 24 regionalnih zmagovalcev. Najboljša posamezna fotografija v Evropi je posnetek turškega fotografa Adema AltanaOčetova bolečina, na kateri Mesut Hançer za roke drži 15-letno hčerko Irmak, ki je v spanju umrla v potresu. Fotografija je v času nastanka prišla na naslovnice stotine svetovnih časopisov in postala simbolna podoba uničujočega potresa v Turčiji.

Letošnje nagrajene fotografije World Press Photo bodo razstavljene na razstavi, ki bo obkrožila svet. Najbližje nam bo v Rimu od 8. maja do 9. junija.

