DZ o datumu referendumov

Poslanci bodo predvidoma v sredo in četrtek zasedali na izredni seji, o njenem sklicu se bo kolegij predsednice DZ dogovoril v torek. Pričakovati je, da bodo nanjo uvrstili tudi odloke o razpisu treh posvetovalnih referendumov – o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ ter o pridelavi, predelavi in uporabi konoplje. Predloge za razpis vseh treh referendumov je DZ sprejel minuli teden, z odloki pa bodo poslanci določili še datum njihove izvedbe.