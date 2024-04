Njeno zdravstveno stanje je stabilno in se postopoma izboljšuje. Njena mati Sabrin Al Sakani je bila 30 tednov noseča. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj napovedal, da bo Izrael v prihodnjih dneh povečal vojaški in politični pritisk na palestinsko gibanje Hamas, da bi zagotovili izpustitev zajetih talcev v Gazi. Iz Han Junisa na jugu Gaze pa prihajajo poročila o najdbi več kot 50 trupel, zakopanih na območju tamkajšnje bolnišnice. Sredi februarja so tam divjali siloviti boji, izraelske sile pa so bolnišnico obkolile konec marca. Tiskovni predstavnik civilne zaščite Mahmud Basal je povedal, da nadaljujejo izkop vseh grobov, da bi ugotovili končno število mrtvih. Zatrdil je, da so bili nekateri od ubitih mučeni.