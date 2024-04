Nekoč in danes: Poustvarjamo fotografije Marjana Cigliča

V šestdesetih letih minulega stoletja je bila motorizacija v Jugoslaviji v polnem razmahu. Zato ne čudi, da so se med novicami pogosto znašle informacije o gradnji cest, predorov, novih modelih avtomobilov in cenah goriv. Del tega razcveta je bila tudi gradnja bencinskih črpalk, ki so jih načrtovali najboljši arhitekti.