Sedemsto dvaindvajset metrov visoki Lovrenc z istoimensko cerkvijo na vrhu je že desetletja priljubljena točka pohodnikov in obiskovalcev, ki se zlasti ob prvomajskih praznikih zelo radi povzpnejo na hrib med Velikim Kozjim in Lisco. To je tudi kraj, kjer je letos, prav zaradi toplejšega vremena v tem mesecu, že zacvetela priljubljena modra cvetlica encijan. Rastišče encijana oziroma clusijevega svišča je izjemno dragocena naravna vrednota, zato je to opredeljeno kot zavarovano območje. Po odloku občine Sevnica ima rastišče status naravnega spomenika, območje pa so zavarovali z leseno ograjo in trakovi. Lani pa je občina ob njem dodano namestila tudi opozorilne table, ki obiskovalcem sporočajo, da je območje rastišča na zasebnih zemljiščih. Prehod je dovoljen izključno po stezah, ki so del mreže planinskih poti.

Zaradi nedovoljenega izkopavanja, neupoštevanja omejitev gibanja in teptanja rastlin zaradi množičnega obiska prostovoljci Planinskega društva Lisca Sevnica že vrsto let v času cvetenja rastišče varujejo tudi fizično in obiskovalce opozarjajo na pravilno ravnanje. Njihova predanost tej zaščiteni visokogorski roži je izjemno veliko pripomogla k ohranitvi rastišča, saj zadnja leta opažajo, da se je število cvetov spet nekoliko povečalo. A ni odveč opozorilo, da naj vsi tisti, ki bodo obiskali Lovrenc v prihodnjih prazničnih dneh in si cvetove clusijevega svišča ogledali v živo, dosledno spoštujejo vse omejitve in tako pomagajo ohraniti to edinstveno rastišče modrih cvetov. x