Devetnajstletna študentka kolidža Mt. Hood v Oregonu Barbara Tucker je bila 15. januarja 1980 ugrabljena, posiljena in pretepena do smrti. Ena od prič je kasneje opisovala, kako je neka ženska z okrvavljenim obrazom razburjeno mahala, druga je videla moškega, ki se je trudil skriti v grmičevje ob parkirišču, tretja priča je slišala krike, četrta pa je ob cesti opazila žensko z umazanimi hlačami, kaže dokumentacija tožilstva. Na truplo študentke so naslednje jutro naleteli njeni sošolci, policija pa kljub štirim pričam ni imela osumljenca.

S pomočjo sledi DNK, ki so jih zavarovali po obdukciji študentke, jim je uspelo šele pred leti s pomočjo ne več tako zelo revolucionarne preiskovalne tehnike genetske genealogije ustvariti profil storilca. Po zapletenem postopku so strokovnjaki okoli DNK ustvarili nekakšno družinsko drevo, ki jih je sčasoma privedlo do rdečelasega osumljenca Roberta Plymptona. Policija ga je začela nadzorovati, prek žvečilke, ki jo je izpljunil na tla, so prišli do DNK, ta pa se je skladal s sledmi na truplu študentke. Aretirali so ga junija 2021, pred kratkim pa spoznali za krivega umora. Zaporno kazen naj bi mu izrekli junija. Plympton vztraja pri nedolžnosti, obramba je že napovedala pritožbo.

Odkrili serijskega morilca

S pomočjo na kraju zločina »pozabljenih« bioloških sledi so v zadnjem času rešili več primerov, ki so dolga leta veljali za nerešljive, na mapah z dokumenti pa se je že nabiral prah. Pred leti so v Veliki Britaniji s pomočjo nove tehnologije za prepoznavanje vzorcev DNK analizirali las, ki so ga 30 let prej našli na kraju zločina. Ko so vedeli, koga iščejo, je policistom uspelo tudi z drugimi dokazi potrditi, da je takrat 21 let star Sandip Patel leta 1994 v njenem stanovanju 140-krat zabodel Marino Koppel. Moškega, ki krivdo zanika, so letos obsodili zaradi tega zločina.

Leta 2018 so v ZDA s pomočjo genetske genealogije aretirali osumljenca za 12 umorov in 45 posilstev iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja. Dvainsedemdesetletnega Josepha DeAngela so prijeli na osnovi baze podatkov podjetja, ki Američanom za malo denarja omogoča raziskovanje etičnega izvora, iskanje izgubljenih sorodnikov ali ustvarjanje družinskega drevesa. Vse to na osnovi analize DNK. Očitno je imela dostop do baze tudi policija (kar je sprožilo nemalo vprašanj glede varovanja osebnih podatkov), saj so prek nje prišli do DeAngela. Začeli so mu slediti, DNK so dobili z nekega predmeta, ki ga je odvrgel na javni površini. Izkazalo se je, da je prav nekdanji policist »morilec zlate države«, Golden State Killer.

S pomočjo te tehnike pa niso le spravljali za zapahe morilcev, ampak jim je tudi uspelo iz zapora spraviti več po krivem obsojenih. Leta 2019 so oprostili 43-letnega Christopherja Tappa, ki je zaradi posilstva in umora v zaporu preživel skoraj pol svojega življenja. Analiza sperme, ki so jo našli v spalnici umorjene, je pokazala na pravega storilca – Briana Drippsa, ki je v času umora živel čez cesto nasproti žrtve. Takih primerov je bilo še več.