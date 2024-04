Seveda so bili številni skeptični, prepričani, da gre za šalo. Po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista, kjer so objavo preverili pri lastniku salona, očitno le ne gre za šalo. Kot je dejal lastnik najstarejšega salona za tetoviranje v Slavoniji, je treba biti vedno v trendu. »Danes so tetovaže mainstream,« je povedal novinarjem, a tudi priznal, da si do zdaj še nihče ni vtetoviral premierjeve podobe na kožo. »Veliko ljudi je skeptičnih, mislijo, da gre za prevaro.« A počasi naj bi se tudi to spremenilo in lastnik meni, da se bo odziv strank počasi povečal.