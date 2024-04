“Nas” res nič ne izuči?

Za besedo »mi« se politiki skrijejo. kadar so njihove odločitve pripeljale do poloma ali celo do katastrofe. Radi rečejo, da »nas« je presenetilo, potem ko »smo« se odločili. Brez zamere, pisec in bralci tega pisma v ta »mi« nismo vključeni, njegove posledice pa nosimo. Nosili bomo tudi nasledke sprememb nižanja »strateškega« statusa podjetij v državni (so)lasti, na kar zdaj opozarjajo le bele vrane v politiki, kolektivno le Levica. Pa ni treba zelo daleč v zgodovino: samo do prve Janševe vlade. Ker je (levo)sredinska vlada zanemarila potrebo, da bi oba takratna državna sklada zavarovala proti zlorabi, je Janševa vlada to luknjo takoj zlorabila za kup nepopravljivih mahinacij na škodo javnega interesa. Ali »nas« (v resnici vas) res ne bo nič izučilo? Lepo prosim, zresnite se!