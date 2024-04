Ker se bralec med vsemi temi navedbami strani, odstavkov in avtorskih pol težko znajde, naj pojasnimo, da je v poglavju knjige Za angele, da jim ne bo dolgčas z naslovom Vera avtorica Gabriela Babnik Quattara uporabila iste stavke, kot so v knjigi knjige Samo en ples, na 28 straneh, na 25 straneh pa je besedilo iz knjige Samo en ples smiselno povzeto in predelano. Stavkov, ki so iz knjige Samo en ples (izšla je leta 2022, MK), je v knjigi Za angele, da jim ne bo dolgčas (izšla je leta 2023, Litera) za 0,4 avtorske pole.

Za izdajo knjige Samo en ples je Mladinska knjiga Založba pridobila izključne avtorske pravice od avtorice, zato je kot imetnik pravic upravičena, da dovoli ali prepove uporabo tega avtorskega dela. Zaradi kršitve avtorskih pravic je Mladinska knjiga Založba upravičena do zahtevka za umik knjige Za angele, da jim ne bo dolgčas iz prodaje in odškodninskega zahtevka. V danem primeru sta kršitelja avtorskih pravic tako avtorica Gabriela Babnik Quattara kot tudi založba Litera, ki je njeno delo izdala in distribuirala. Založba Litera je sporazumno z Mladinsko knjigo Založbo delo Gabriele Babnik Quattara umaknila iz prodaje in se javno opravičila, s čimer je prenehala s kršitvijo materialnih avtorskih pravic na delu Samo en ples. Seveda so s tem nedopustnim posegom v avtorsko delo kršene tudi moralne avtorske pravice Maline Schmidt Snoj, saj je Gabriela Babnik Quattara grobo kršila integriteto njenega dela, zato Mladinska knjiga Založba ščiti tudi pravice avtorice, katere interese zastopa.

V zaključku intervjuja Gabriela Babnik Quattara pravi, da »je očitno proizvedla moralni problem in niti ne pravnega«. Upamo, da bo s tem pojasnilom tako intervjuvanki kot bralcem Dnevnika bolj jasno, da gre v tem primeru za pravni in moralni problem.

Naj ob tem dodamo, da je Mladinska knjiga vselej odprta za dialog, kar velja tudi v primeru omenjene avtorice, s katero smo se z namenom pojasnitve problematike tudi osebno srečali.

Irena Kolenc Janović, služba za odnose z avtorji in javnostmi, Mladinska knjiga