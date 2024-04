Na slovensko hrvaški meji nad Kozjanskim in Celjskim ter nad hrvaškim Zagorjem je dopoldan letalo več ur ustvarjalo enakomerne kroge. Na spletnih družbenih omrežjih je završalo. Kaj je to, zakaj letalo tako leti, kaj se dogaja – so se spraševali prebivalci tako na slovenski kot na hrvaški strani.

S Slovenskega letalskega portala so sporočili, da ni razloga za skrb: »Ne gre za nič nevarnega, gre za sled, ki jo pušča letalo, ki na višini 28 tisoč čevljev kroži za namene posredovanja TV signalov.«

Prenos v živo

Na tem območju danes namreč potekajo hitrostne preizkušnje v rejliju (WRC Croatia Rally). Tako razlago so na hrvaškem portalu prejeli tudi iz belgijskega podjetja Air Service Liege, ki je lastnik letala Beech B200C Super King.

Na portalu 24ur poročajo, da so krogi na nebu raztegnjeni zaradi vetra, pri nas pa so se videli, ker je letalo letelo skoraj na višini desetih metrov. V organizaciji WRC Rally so pojasnili, da je letalo del njihove televizijske produkcije, ki ga odpeljejo na vsak dogodek, da ga lahko prenašajo v živo. Opazovalci lahko ugotovijo, da gre za njihovo letalo prav zato, ker za seboj pušča sled enakomernih krogov.

Mnoge taka razlaga ni pomirila, številni ji tudi niso verjeli. »To se dela namensko,« je v komentarje pod objavo zapisal uporabnik, drugi so se spraševali, od kdaj letalo na propeler pušča take sledi, ena gospa pa se je dodatno razhudila. Zapisala je namreč, da WCR v tistih koncih organizirajo vsako leto in da doslej takih »špur« še ni bilo. Pravi, da naj ne zavajajo ljudi in se delajo norca iz njih.