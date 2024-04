Na tisoče Izraelcev je na množičnem shodu v Tel Avivu v soboto zvečer ponovno protestiralo proti vladi in v podporo dogovoru o izpustitvi izraelskih talcev, ki jih še vedno zadržujejo na območju Gaze. Zahtevali so tudi nove volitve.

Več sto ljudi se je zbralo tudi v mestu Beeršeba ter v bližini Netanjahujeve vile v Cezareji. Shodi so potekali tudi v drugih izraelskih mestih.

Predstavniki Izraela in gibanja Hamas se že več mesecev prek posrednikov pogajajo o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev, ki so bili ugrabljeni med napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra lani. Trenutno v pogovorih ni videti nobenega preboja.

Pred nekaj tedni so izraelske oblasti domnevale, da je od 130 talcev, ki ostajajo ujeti v Gazi, živih še nekaj manj kot 100. Vendar se zdaj bojijo, da je morda mrtvih precej več.

Med mrtvimi tudi otrok in nosečnica

Izraelska ofenziva v Gazi se medtem nadaljuje. V valu napadov izraelske vojske na mesto Rafa na jugu enklave je bilo ponoči ubitih najmanj 16 ljudi, med njimi več otrok in noseča ženska, poroča katarska televizija Al Jazeera. Iz mesta Han Junis v osrednjem delu Gaze pa po umiku izraelskih sil prihajajo poročila o odkritju množičnega grobišča na območju razdejanega bolnišničnega kompleksa Naser.

Izraelska vojska je med ofenzivo v Gazi od 7. oktobra lani po zadnjih podatkih ubila več kot 34.000 Palestincev, še skoraj 77.000 pa je ranjenih.