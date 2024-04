Ameriški predstavniški dom je po več mesecih obotavljanja in razprav pod pritiskom Bele hiše vendarle odobril 61 milijard dolarjev (57 milijard evrov) pomoči za Ukrajino, predvsem v ameriških topovskih granatah in oborožitvenih sistemih. Gre za izjemno veliko pomoč, ki bi lahko vplivala na razmerje moči na bojišču, najprej z novim zagonom in višjo moralo med ukrajinskimi vojaki. Omenjena vsota je večja od sredstev, ki so jih v teh dveh letih vojne namenile Ukrajini vse druge države skupaj. ZDA so doslej pomagale s 74 milijardami dolarjev. Neposredna posledica sobotnega glasovanja v predstavniškem domu pa bo znatno povečanje ruskih napadov, tudi z raketami in brezpilotniki. Že zdaj ukrajinski vojaki zaradi pomanjkanja streliva vse težje zadržujejo pritisk ruske vojske, ki menda izstreli desetkrat več topovskih granat kot ukrajinska.

»Gre za odločitev, ki jo bodo občutili naši vojaki na fronti,« pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Beli hiši trdijo, da bi lahko velik del ameriške pomoči, potem ko jo bo v naslednjih dneh odobril še senat, kjer imajo večino demokrati, prišel že v enem tednu, ker so skladišča streliva in orožja v ameriških oporiščih v Evropi. A nekateri vojaški analitiki menijo, da bo za to potrebnih več tednov.

Ta kratek čas, ko bo ukrajinski vojski še naprej močno primanjkovalo granat in vojakov, bo ruska vojska poskušala izkoristiti za preboj frontne črte. Možnost za tak podvig, ki pa ruski vojski kljub veliki premoči v zadnjih mesecih ni uspel, povečuje tudi nenavadno suha pomlad, torej ni običajnega dežja in blatnega terena, zaradi katerega (in ne toliko zaradi puča v Jugoslaviji) je na primer Hitler leta 1941 preložil napad na Sovjetsko zvezo z maja na 22. junij.

Rusi, ki so v premoči tudi v zraku, zlasti s svojimi letali, bodo tudi pohiteli, dokler je ukrajinska protizračna obramba še oslabljena in je ne bodo okrepile Natove države s svojimi sistemi, kot so se dogovorili v petek na videokonferenci obrambni ministri Natovih držav in Zelenski.

Trump podprl pomoč

Spodnji dom je 61 milijard dolarjev odobril s 311 glasovi za in 112 proti nekaj dni po tem, ko je direktor Cie opozoril kongresnike, da bo Ukrajina letos poražena v vojni s Putinovo Rusijo, če ne bo velike ameriške pomoči. V resnici gre za obstoj in preživetje demokratične Ukrajine. A tudi za vprašanje, ali naj ZDA ostajajo na čelu zahodnih držav v boju za demokratične vrednote.

Kongresniki so z odobritvijo te pomoči dolgo odlašali, ker so bili proti republikanci, ki imajo večino v spodnjem domu. Dolgo časa je odločno nasprotoval pomoči tudi predsednik spodnjega doma, republikanec Mike Johnson, a je pred kratkim postal njen goreč zagovornik. Johnson, ki ga zdaj hvalijo demokrati, je v soboto dejal: »Raje pošljem strelivo, kot da bi tja poslal v boj naše fante.«

Poleg vseh 210 prisotnih demokratov je za glasoval še 101 republikanec, proti jih je bilo 112. Skrajno desni republikanci, ki so glasovali proti, pa zdaj napovedujejo, da bodo odstavili Johnsona, ker je to glasovanje sploh uvrstil na dnevni red in s tem omogočil pomoč Ukrajini. Proruska kongresnica Marjorie Taylor Greene je takoj zahtevala odstavitev Johnsona in v oddaji Steva Bannona, nekdanjega Trumpovega svetovalca, izjavila: »Konec je s časi, ko je stara republikanska stranka financirala vojne v tujini.« Dejala je še: »Ukrajinska vlada napada kristjane in ubija duhovnike.« A Trump je podprl Johnsona in menda vendarle tudi pomoč Ukrajini.

Složna pomoč za Izrael

Predstavniški dom je v soboto odobril pomoč tudi Izraelu (v vrednosti 26 milijard) in Tajvanu skupaj z drugimi pacifiškimi zavezniki (v vrednosti 8 milijard dolarjev) ter zahteval, da kitajsko podjetje ByteDance proda TikTok, ki je osumljen vohunjenja. V vseh štirih primerih, torej tudi glede Ukrajine, pa je tokrat složno glasoval precejšen del demokratov in republikancev, kar je redko.

»Kongresniki obeh strank so danes glasovali v interesu naše nacionalne varnosti. V ključnem trenutku so stopili skupaj in se odzvali klicu zgodovine,« je sporočil ameriški predsednik Joe Biden, ki je pri tem mislil predvsem na glasovanje o Ukrajini, saj so tudi zaradi Trumpovega vpliva pomoči dolgo nasprotovali skoraj vsi republikanci.

Kremelj: še več ubitih in še več uničene Ukrajine Dmitrij Peskov, govornik Kremlja, je po sobotnem glasovanju v predstavniškem domu kongresa izjavil, da bo ta ameriška pomoč povzročila še več smrti med Ukrajinci zaradi režima v Kijevu in še bolj uničila Ukrajino.