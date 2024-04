Kot je spomnila Nataša Pirc Musar, letos praznujemo 155 let organiziranega gasilstva v Sloveniji. Hkrati pa se lahko pohvalimo z več kot 170.000 članicami in člani v gasilskih društvih, od tega s 100.000 operativnimi gasilci. "Edinstvena obletnica in številčnost članstva izkazujeta velik pomen tradicije in prostovoljnosti te plemenite dejavnosti," je poudarila. Tradicija in prostovoljnost sta po njenih besedah unikum v svetu, neprecenljiva temelja, ki omogočata obstoj gasilstva v nepogrešljivi obliki, kot ga poznamo. "Zato ju moramo stalno in trajno negovati," je dodala.

"Vaše osnovno poslanstvo je nesebično in plemenito: reševanje življenj in premoženja. To počnete v velikih stiskah in kriznih situacijah, ko nas preizkuša narava in ko potrebujemo upanje. Takrat se pokažejo odgovornost, sposobnost vodenja, usposobljenost, strokovnost in čvrstost organizacije ter ljudi. Gasilke in gasilci ste v ujmah in nesrečah neštetokrat dokazali, da ste vsestranski, da se znajdete v nepredvidljivih situacijah in da je vodilo vsega, kar počnete, nesebična pomoč drugim," je še izpostavila Pirc Musar.

Nesebična pomoč

Zahtevne intervencije, kot so bili požar na Krasu in lanske poplave, so po njenem mnenju pokazala izjemen pogum ter velike psihične in fizične obremenitve za posameznike in ekipe ter vpliv na iztrošenost opreme. Prav tako se je pokazal pomen dobrega sodelovanja med vsemi sodelujočimi subjekti, prostovoljnimi in profesionalnimi strukturami, državnimi organi, sistemom zaščite in reševanja oziroma silami Civilne zaščite. Prav tako so pokazale dodano vrednost mednarodnega sodelovanja in pomoči.

Veseli jo, da v Gasilski zvezi Slovenije vse več pozornosti namenjajo obvladovanju stresa in psihosocialni pomoči gasilkam in gasilcem ter kakovostnemu usposabljanju. Kot je poudarila, tudi zelo podpira vladne ukrepe za prilagoditev državnih načrtov odzivanja ter za povračilo stroškov intervencij gasilskim enotam. Verjame, da se bodo v medsebojnem dialogu našle rešitve tudi za druga odprta vprašanja na področju gasilstva.

Predsednica se je gasilcem tudi zahvalila za njihovo delo. "Ob nas ste takrat, ko vas najbolj potrebujemo, ko potrebujemo varnost, tolažbo, podporo. Naša srca bijejo z vašimi, ob vsakem alarmu, sireni in intervenciji. Hvala ker ste vedno ob nas - za nas," je zaključila.

Slovenski narodni zaklad

Seje se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved, ki je v nagovoru poudaril izjemno vlogo slovenskega gasilstva v sistemu zaščite in reševanja. "To, kar ste slovenski gasilci opravili v času boja proti najhujšim naravnim nesrečam v novejši zgodovini, je neprecenljivo, je več, kot bi kdorkoli mogel pričakovati od vas. Gasilci uživate med ljudmi izjemno zaupanje in spoštovanje, zaradi vas smo vsi skupaj varnejši," je dejal.

Kot je še dejal, so pri nadaljnji graditvi sistema zaščite in reševanja v pomembnem času, saj bodo imeli do poletja operativno floto štirih letal za gašenje, kar ob helikopterjih vojske in policije pomeni pomembno silo v boju proti požarom. Ponovno bodo vzpostavili program Kras, kot orodje za preventivo in nabavo opreme za boj proti požarom na posebej ogroženih območjih, je navedel.

"Narave ne moremo premagati, ko zapreti z besnenjem, lahko pa se nesrečam zoperstavimo učinkovito in organizirano, ker imamo tako izjemen, v svetu edinstven sistem gasilstva, prostovoljstva z neverjetnim čutom za sočloveka na najvišji profesionalni ravni. To je naše gasilstvo, slovenski narodni zaklad," je sklenil Medved.