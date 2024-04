Na sodišču v Zagrebu so na zaporno kazen štiri leta in pol obsodili 36-letnika, ki je spolno napadel štirinajstletno deklico. Po navedbah tožilstva je predlani poleti šel na obisk k prijateljici, kjer je bila tudi njena 14-letna hči. Ta je bila, mimogrede, prijateljica njegove hčere, piše portal 24sata.

Deklici je sledil v njeno sobo, sedel zraven nje in se je začel dotikati. »Pusti me,« se ga je skušala otresti najstnica. A ni odnehal. Vstal je, ugasnil luč in jo skušal poljubiti. Obenem ji je slekel hlače in spodje perilo.

Ko je dekle zagrozilo, da bo poklicalo mamo, ji je z eno roko zaprl usta, z drugo ji držal roke, da se ni mogla premikati, in jo posilil. Na koncu jo je opozoril, naj o dogodku ne črhne niti besedice. Po nekaj dneh jo je poklical in pobaral, kako se ji je zdelo, kar sta počela, in če bosta to kmalu ponovila.

Na razglasitvi sodbe ga ni bilo, v kazen pa se mu bo vračunal tudi že čas, preživet v priporu.