»Kofeina ne uživam v nobeni obliki. Tudi v zelenem čaju ne. Morda kava kot razvada za večino ljudi ne predstavlja nobenih težav, mene pa skrbi, da bi mi povzročila odvisnost, ki se je ne bi mogla rešiti. Nikdar pa se nisem hotela sprijazniti z mislijo, da bi izgubila nadzor nad svojim telesom,« je povedala Đokovićeva in dodala, da ostaja budna in osredotočena tudi brez pomoči kofeina, predvsem zaradi načina prehrane in skrbi za zdravje.

Še bolj kot kofeinu pa nasprotuje cigaretam in alkoholu. »Ko sem nekoč iz radovednosti poskušala kaditi, sem nato bruhala vso noč in sploh nisem prišla k sebi. Še huje pa je bilo po alkoholu – ko sem ga pokusila, sem bruhala tri dni zapored in pri tem izgubila štiri kilograme telesne teže,« je še povedala Jelena Đoković, ki ji slabe razvade očitno res ne ustrezajo. In ji zato tudi ne morejo do živega.