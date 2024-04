Prodajne uspehe lahko dosežeš na dva načina. Lahko na police postaviš izdelek, ki nagovori veliko število ljudi. Lahko pa na police pošlješ tudi cel kup izdelkov, ki se med seboj nekoliko razlikujejo, a kot celoten nabor izdelkov pokrijejo ves spekter potrošnikov, pri tem pa upoštevajo tudi razpon globin njihovih denarnic. Samsung se je že pred leti odločil za prav tak pristop. Mobilnik galaxy a55 je odličen primer take filozofije.

Gre za telefon strogega srednjega cenovnega razreda, ki se z izhodiščno priporočeno ceno 499 evrov uvršča malenkost višje od bolje opremljene različice telefona galaxy a35, ki je bil predstavljen prejšnji teden. Razlike med telefonoma niso velike. Navzven skoraj neopazne. Je pa Samsung v dražji telefon vseeno vstavil nekaj stvari, zaradi katerih je odločitev težka.

Galaxy a55 ima zaslon AMOLED z diagonalo 16,8 centimetra (6,6 palca) ter ločljivostjo 1080 x 2340 oziroma gostoto 390 pik na palec (ppi). Presenetljivo so se pri Samsungu odločili povečati diagonalo v primerjavi z lanskim a54, da je letošnji model še bolj nerazločljiv od a35. Slednji je diagonalo 16,8 centimetra ohranil od lanskega a34. Pri tem je model a55 ohranil še lansko ločljivost, ki je prav tako identična modelu a35. Oba telefona se lahko pohvalita s prilagodljivim 120-herčnim (Hz) osveževanjem slike. Enaka je tudi svetilnost, ki znaša 1000 kandel. Ima pa galaxy a55 malenkost tanjšo obrobo okoli zaslona. Zaradi tega je tudi malenkost nižji od a35, a razlika v resnici ni opazna.

Steklo in aluminij

V dlani telefon deluje enako čokato kot cenejši brat. K občutkom v dlani prispeva tudi Samsungova odločitev za zvesto sledenje Applovemu ploskemu dizajnu. To pomeni zlasti prave kote ob stičiščih stranic mobilnika, kar lahko pritiska ob dlan. Sami smo pristaši vsaj malo ukrivljenih naprav.

Za stopničko višji cenovni razred se pri a55 pozna tudi pri izboru materialov. Ob steklenem hrbtišču, ki ga je letos premierno dobil tudi a35, imamo pri a55 opravka še z aluminijastim ohišjem. Slednje daje napravi bistveno bolj premijski občutek v dlani kot plastično. Pri steklu hrbtišča sicer pozdravljamo, da se prstni odtisi nanj praktično ne prijemajo. Še naprej pa ostajamo mnenja, da »limonsko rumena« ni najbolj posrečena barva telefona.

Glavna razlika v primerjavi z razred nižjim telefonom predstavlja čipovje. Galaxy a55 ima novi Samsungov čip exynos 1480. Ta je pri procesorskih opravilih za kakšnih 15 odstotkov boljši od lanskega exynos 1380, ki ga najdemo v a54 in letošnjem a35. Pri grafičnih nalogah je letošnji model boljši za kar 30 odstotkov. To so že omembe vredne razlike, gre pa še naprej za čipovje srednjega cenovnega razreda, ki močno zaostaja za številkami premijskega čipovja. Mestoma to pomeni blizu 200-odstotnim razlikam v korist snapdragona 8 gen 3, ki ga najdemo v Samsungovih mobilnikih galaxy s24. V praksi a55 sicer še naprej ponuja čisto solidno uporabniško izkušnjo za večino uporabnikov. Tudi med igranjem iger večjih težav ni pričakovati. Samsung je dobro poskrbel za dokaj zmerno ogrevanje naprave med težkimi obremenitvami. Kakšne prave vročine v dlani med testom nismo zaznali. Srednjerazrednost čipovja se medtem še najbolj pozna pri kakovosti obdelave fotografij in videov ter pri zahtevnejših uporabnikih, ki se radi poigrajo z emuliranjem starih igralnih konzol.

Presenetljivo svetle nočne fotografije

Testni telefon je bil ob 8 GB delovnega spomina opremljen še s 128 GB prostora za shranjevanje. To sicer ni izobilje in se zna hitro zapolniti, a telefon premore tudi režo za spominsko kartico, kar prostorsko stisko sprosti. Obstaja pa tudi dražja različica z 256 GB prostora in ceno 550 evrov. Baterija ima zmogljivost 5000 miliamperskih ur (mAh), kar bo več kot dovolj za ves dan uporabe. Polnjenje z močjo 25 vatov pa ostaja samsungovsko konservativno. Dobro za baterijo, slabše za pozabljive uporabnike v časovnem krču. Solidna je zaščita proti vodi in prahu po standardu IP67, kar pomeni do pol ure na globini enega metra.

Sklop kamer pri galaxy a55 je boleče predvidljiv. Na izust bi lahko izstrelili 50, 12 in 5. Toliko so namreč ločljivosti v milijonih pik (MP) hrbtnega sklopa kamer. Predvidljiva je tudi 32-MP ločljivost prednje kamere. Žal smo uganili tudi, katere vrste kamer so na voljo. Poleg glavne s 50 MP še 12-MP ultraširokokotna kamera in povsem pozabljiva 5-MP bližinska oziroma makrokamera. Za vsak primer smo preverili in lahko potrdimo, da navedeno drži. Enak sklop kamer je imel telefon že lani.

Ultraširokokotna kamera dela lepe fotografije v lepem vremenu, z razmeroma dobrim dinamičnim razponom. Se pa zalomi pri količini podrobnosti. Slike ob povečavi kažejo veliko umetnega glajenja, čeprav manj kot pri a35, kjer so bile določene male podrobnosti povsem polikane. Glavna kamera se glede podrobnosti izkaže dosti bolje, čeprav še vedno slabše od resnično premijskih kamer. Ker teleobjektiva ni, je povečava zgolj digitalna z glavno kamero. Sebki s prednjo kamero so dobri v dnevni svetlobi. Pravo presenečenje pa je svetlost fotografij v temi. Z zelo posrečenimi sebki se odreže že prednja kamera, glavna kamera pa globoko noč spremeni skoraj v dan. Veliko podrobnosti sicer polika, a vseeno gre za soliden dosežek. Svetlo se odreže tudi ultraširokokotna, znajo pa biti njene barve malo čudne. Prav tako se že pri rahli povečavi hitro opazi zamegljenost fotografije.

Galaxy a55 ponuja napredek v primerjavi z lanskim modelom in cenejšim bratom a35. Telefon ima zlasti pri dražji različici vseeno hudo konkurenco. Našli smo tudi le slabih 30 evrov dražjo ponudbo za dosti zmogljivejši, čeprav lanski, galaxy s23 fe.