Prvič se je to zgodilo še v Jugoslaviji, leta 1986, ko je najprej na Jugoviziji zmagala s pesmijo Željo moja, s katero je nato na Evroviziji na Norveškem zasedla 11. mesto. Drugič pa je uspeh ponovila z zmago na Dori leta 1999 s skladbo Marija Magdalena, s katero je v Izraelu zasedla visoko četrto mesto. Prav v devetdesetih je bila Doris Dragović na vrhuncu popularnosti, takrat je postala tudi ljubljenka navijaške skupine nogometnega kluba Hajduk iz Splita Torcida, saj je bila stalna gostja na njegovih tekmah. Vse pa se je spremenilo leta 2000, ko je, za menda za tiste čase rekordno plačilo, nastopila na slavju ob zmagi na volitvah črnogorskega predsednika Mila Đukanovića. Njena priljubljenost v domačem Splitu je takrat strmoglavila, navijači so jo pričakali na nož, odtlej se nekaj mesecev sploh ni pojavila v javnosti. Vse do danes precej redko in nerada daje intervjuje, kljub temu pa še naprej veliko nastopa.

Doris Dragović je sicer že od leta 1990, ko je dobila tudi sina Borno, poročena z nekdanjim vaterpolistom Marijem Budimirjem. V osebnih dokumentih ima tako zapisano ime Dorotea Budimir, kar pa dejansko ve le malokdo, saj je vseskozi nastopala z imenom Doris.