Tadej Pogačar (UAE Emirates) si je tekmovalno številko v letošnji sezoni nazadnje na hrbet pripel 18. marca v Kataloniji. Od tedaj ima za seboj odlične priprave v Sierri Nevadi, v zadnjem obdobju pa se je že spogledoval z dirkanjem. »Razmišljal sem že o nastopu na Amstel Gold Raceu in na Valonski puščici, a moram varčevati z energijo za Giro in kasneje Tour. Mislim, da sem se odločil pravilno,« je pred jutrišnjo dirko Liege–Bastogne–Liege, ki se bo začela ob 10.15, Tadej Pogačar priznal, da ga že zelo srbijo noge. »Na srečo me vsaka dirka, ki jo spremljam po televiziji, še bolj motivira,« je razbil dvome o tem, da ga na Stari dami, kakor v kolesarskem žargonu imenujejo četrti spomenik sezone, zanima zgolj zmaga.

»Stara dama je zame ena najlepših in najpomembnejših dirk. Tu sem leta 2019 prvič videl, da se lahko kosam z najboljšimi. Imam jo še raje kot Lombardijo, a na prvem mestu je Flandrija,« je čustva do dirke, ki jo je dobil leta 2021, opisal prvi kolesar sveta. Pogi je pred tremi leti postal drugi Slovenec z zmago na spomeniku z več kot 4000 višinskimi metri, saj je bil leto pred tem najboljši že Primož Roglič.

Že drugo leto brez velikega dvoboja

V zadnjih dveh letih je Staro damo prepričljivo osvojil Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Belgijec je bil pred dvema letoma izrazit favorit, lani pa so si vsi kolesarski navdušenci obetali spopad dveh titanov, a ga je preprečil padec Pogačarja v prvem delu dirke. Kolesar s Klanca pri Komendi si je zlomil zapestje, kar mu je otežilo pripravo na dirko. »Še vedno imam lepe spomine na dirko,« se z lanskim dogodkom ne obremenjuje, bolj ga bremeni, da tudi letos ne bo velikega dvoboja z belgijskim rivalom. Remco Evenepoel je bil eden izmed številnih kolesarjev, ki so bili udeleženi v hudem padcu na dirki po Baskiji in si je tam zlomil ključnico ter lopatico, zato ga na dirki ne bo. »Od začetka leta sem se veselil tega dvoboja. Zelo hudo mi je, ker ga ne bo,« je Pogačar pokazal svojo šampionsko plat, da dirke raje dobiva v čim večji konkurenci kot brez nje.

»Zelo hudo je bilo gledati te padce. Ne vem, kaj bi storil sam v teh primerih. Dejstvo je, da oprema vse bolj napreduje in se vozimo vse hitreje, res pa je tudi, da velikokrat pretiravamo sami,« je s poškodovanimi tekmeci sočustvoval 25-letnik. »Vseeno bodo na dirki številni drugi vrhunski kolesarji,« je hitro pripomnil, da njegova zmaga ni samoumevna, čeprav mu bo na progi zopet pomagal Domen Novak, iz avta pa ga bo vodil športni direktor Andrej Hauptman.

10 kilogramov se mora poznati

Ko je tema na uradni novinarski konferenci nanesla na tekmece, se je takoj omenilo ime Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Nizozemec ima za seboj sanjsko pomlad, saj je opravil odločilno delo proti Tadeju Pogačarju na spomeniku Milano–Sanremo in pripomogel k zmagi svojega sotekmovalca Jasperja Philipsena, sam pa je prepričljivo dobil dirko po Flandriji in Pariz–Roubaix. »Forma je dobra, to ni nobena skrivnost. Mislim, da je možna tudi zmaga,« je o novem uspehu prepričan ​Mathieu van der Poel.​ Izjemni Nizozemec je z dvema zmagama še dodatno motiviral Pogačarja, saj ima sedaj van der Poel šest zmag na najpomembnejših enodnevnih dirkah v letu, Pogi pa eno manj.

Da ima jutri prednosti pred velikim tekmecem in dobrim prijateljem, meni tudi Pogi sam: »To je dirka, ki je nekoliko bolj pogodu kolesarjem, ki so boljši v klanec. Ima 4000 višinskih metrov in deset kilogramov razlike med menoj in Mathieujem se mora nekje poznati.« Zaradi naštetega dejstva je taktika letos najboljše ekipe na svetu jasna. »Narediti jo moramo težko. Čim hitreje prek vseh vzponov in to bo voda na moj mlin,« je zahtevno nalogo enostavno opisal Tadej Pogačar in s svojim nasmehom razkrival, da komaj čaka dirko. Ne moti ga niti slabo vreme, ki trenutno vlada v Belgiji. Kolesarji so imeli že v sredo na Valonski puščici številne težave, dež je napovedan tudi za jutri, padalo je tudi včeraj, ko si je ekipa UAE ogledovala traso. »Na srečo se nisem odločil za nastop na Valonski puščici, saj sem sam treniral v soncu. Danes ni bilo hudo. Dokler te ne zebe, je čisto okej. Pripravljen sem na vse,« je dodal samozavestno. Domen Novak in Tadej Pogačar bosta edina Slovenca na startu, saj je zaradi posledic padca na dirki skozi Flandrijo nastop v zadnjem trenutku odpovedal Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Ob van der Poelu bo največji tekmec slovenskemu asu še Tom Pidcock, ki je odlično formo potrdil z zmago preteklo nedeljo na Amstelu.

*** 6 zmag v devetih tekmovalnih dnevih ima v tej sezoni že Tadej Pogačar in je nesporni favorit na jutrišnji dirki.