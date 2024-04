Luca Brecel bo danes ob 11. uri vstopil v teater Crucible v Sheffieldu, kjer bo proti Angležu Davidu Gilbertu branil naslov svetovnega prvaka v snukerju. Belgijec je lani poskrbel za eno največjih presenečenj v zgodovini prvenstev, potem ko je postal sploh prvi igralec iz celinske Evrope, ki mu je uspel tovrstni podvig. Letos je bilo še posebej pestro v kvalifikacijah, kjer sta se za 16 mest v glavnem žrebu najboljših 32 igralcev snukerja borila tudi nekdanja svetovna prvaka. Za največje presenečenje je poskrbel Valižan Jamie Jones, ki je izločil Avstralca Neila Robertsona (prvak leta 2010), ki na glavnem turnirju ne bo nastopil prvič po 20 letih. Uspešnejši je bil Anglež Stuart Bingham (prvak leta 2015), ki se je prebil v prvi krog.

Eden od favoritov je vselej Mark Allen, eden najboljših igralcev vseh časov, ki še ni osvojil naslova svetovnega prvaka. Severni Irec je v svoji karieri osvojil že 20 turnirjev, tudi dva od treh Triple Crown, kamor ob svetovnem prvenstvu sodita še prvenstvo Velike Britanije in masters. »Zavedam se, česa v karieri še nisem osvojil, in to je svetovno prvenstvo. Z gotovostjo lahko povem, da če ne bom postal svetovni prvak v snukerju, svoje kariere ne bom označil kot dobro, temveč pomanjkljivo. Kot otrok sem sanjal, da bom nekoč postal svetovni prvak. Sanj še nisem dočakal. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bom enkrat v areni Crucible dvignil zmagovalni pokal,« je odločen Mark Allen. Dva Severna Irca sta v preteklosti že bila svetovna prvaka v snukerju, in sicer Alex Higging (v letih 1972 in 1982) in Dennis Taylor (1985). »Seveda sem ponosen na svoja rojaka, ampak žal se ju ne spomnim, saj sem se rodil leta 1986. Lahko si le želim, da bo tudi moje ime zapisano ob takšnih legendah,« odgovarja Allen, lanski polfinalist, saj je moral za uvrstitev v finale s 17:15 priznati premoč Marku Selbyju.

Oči svetovne javnosti bodo najbolj uprte v najboljšega igralca snukerja vseh časov Ronnieja O'Sullivana. Anglež bo skušal osvojiti svoj osmi naslov svetovnega prvaka, s katerim bi bil sam na vrhu lestvice najuspešnejših, ki si ga deli z rojakom Stephenom Hendryjem. Sedemkratni svetovni prvak je v tej sezoni zmagal tako na prvenstvu Velike Britanije kot mastersu in bo naskakoval grand slam v snukerju v eni sezoni, kar mu doslej še ni uspelo. Se pa lahko s takšnim dosežkom pohvalijo Steve Davis, Stephen Hendry in Mark Williams, ki je pred prvenstvom v izjemni formi, saj je bil najboljši na generalki pred svetovnim prvenstvom, potem ko je v finalu prvenstva igralcev z 10:5 premagal Ronnieja O'Sullivana. Slednji bo v uvodnem krogu v sredo, 24. aprila, igral proti Valižanu Jacksonu Pageu. Izpostavimo še Judda Trumpa, svetovnega prvaka izpred petih let, ki bo prav tako prvi dvoboj proti Irancu Hoseinu Vafaeiju igral že danes.

Svetovni prvak bo v ponedeljek, 6. maja, bogatejši za 585.000 evrov, poraženec v finalu pa bo prejel 234 tisočakov. Kdor bo dosegel maksimalni dosežek 147 točk v neposrednem televizijskem prenosu, bo prejel dobrih 40.000 evrov. Doslej je bilo v zgodovini svetovnih prvenstev v glavnem žrebu doseženih 17 maksimalnih dosežkov, največkrat (po trikrat) pa sta ga dosegla Ronnie O'Sullivan in Stephen Hendry. Zanimivo je, da je 147 točk v letošnjih kvalifikacijah dosegel Noppon Saengkham, ki je v odločilnem krogu z 9:10 izgubil proti Jacksonu Pageu.