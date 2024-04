Nepreslišano: Vlado Miheljak, kolumnist

Znotrajpartijska klika SD je poskrbela, da je kongres te stranke prinesel spremembe, ki so jamstvo, da se ne bo nič spremenilo. Zato je poslej vsako sprenevedanje članstva, ki še vztraja v taki stranki, odveč. Luka Goršek, podpredsednik stranke in predsednik mladega foruma SD, je dan po kongresu volilni razplet oportunistično relativiziral, češ da ... »še z nobenega kongresa naša stranka ni šla, da bi bili vsi zadovoljni, ali da ne bi bilo enega kritičnega dela. A moramo vedeti, da stranka socialnih demokratov ni stranka enega človeka, to ni stranka Matjaža Hana, ampak je kolektivna stranka.« S tem pa je nehote razkril še bolj neprijetno resnico, da se članstvo poslej ne more več izmikati odgovornosti za napačno delo in napačno vodenje stranke.