Obiskovalce starega mestnega jedra Radovljice poleg kulturnih znamenitosti in pestre kulinarične ponudbe zadnja leta privablja tudi butična trgovinica Andreje Korbar. V njej nasmejana Domžalčanka goste navdušuje s svojimi unikatnimi usnjenimi izdelki, zagotovo najdrznejša pa je njena kolekcija torbic, izdelanih iz tehničnega filca.

»Priznam, da sem se filca, ki sem ga odkrila pred sedmimi leti, zelo otepala. Od svojega 21. leta sem namreč ustvarjala le usnjene izdelke, potem pa me je prijateljica prepričala, da sem ji izdelala torbico iz filca. Od takrat je vse drugače: ne le zato, ker je filc izdelan iz odsluženih plastenk in s tem odgovorno skrbim za okolje, ampak tudi zato, ker mi ta material omogoča neomejene možnosti ustvarjanja,« zaupa Korbarjeva in poudari, da gre za zelo trpežen material, hvaležen za nošnjo in neobčutljiv celo za dež.

Energična dama, ki je po poklicu galanterijska tehnica, pravi, da bi moral imeti njen dan vsaj 40 ur, če bi želela uresničiti vse svoje ideje. Z oblikovanjem se ukvarja že 37 let. Da bo ustvarjala unikatne ženske torbice, ki ne bodo enake druga drugi, pa je vedela že ob slovesu od srednješolskih klopi. Torbice iz usnja je sprva izdelovala za Jugoeksport, ki je bil pred desetletji ena vodilnih trgovskih hiš v nekdanji Jugoslaviji, kasneje se je odločila za samostojno obrtniško pot.

Kupci spet bolj cenijo kakovost in uporabnost

Ko se je po razpadu nekdanje skupne države njeno podjetje reorganiziralo, je začela slovenska podjetja zalagati z unikatnimi usnjenimi poslovnimi darili ter usnjeno galanterijo za gostince in hotelirje. Po obdobju, ko je tudi našo državo preplavila poceni roba s Kitajskega, zadnja leta kupci spet čedalje bolj cenijo kakovost in uporabnost, ugotavlja Korbarjeva. Tudi zato se vselej razveseli, ko na ulici sreča kakšno gospo, ki nosi njeno torbico, izdelano pred dvajsetimi in več leti.

»Prva torbica, narejena iz filca, je v meni vžgala neko iskro, ki je prej nisem poznala. Saj sem bila vedno ustvarjalna, ampak zdaj imam toliko idej o tem, kaj bi še rada naredila, da me skoraj raznese, če ideje ne morem čim prej uresničiti. Filc je bil kot snežna kepa: prvo leto sem naredila le dva modela torbic, v sivo-rdeči različici in z različnimi dizajni. Že naslednje leto pa sem izdelkom dodala polno barv in veliko novih oblik,« zaupa sogovornica.

Lani je začela filc kombinirati z lesom, zaradi katerega nastanejo torbice, ki so še bolj posebne, pravi. Vsak kos, ki ga izdela, je unikat. Rada ima drugačne, nenavadne in odštekane stvari. Zelo pomembno se ji zdi, da je torbica dovolj velika, zato so njene torbice res prostorne. »Vse najdeš v njih, tudi tisto, česar sploh nisi iskala. A šalo na stran, pomembno se mi zdi, da živimo v skladu z načeli trajnosti, zato me filc, narejen iz recikliranih plastenk, iskreno navdušuje. Ko se torbice naveličaš, jo lahko recikliraš in to počneš v nedogled,« je navdušena Andreja Korbar.

Pred njo so pestri pomladni tedni, saj jo v domovini ter v Avstriji in Nemčiji čaka kar nekaj festivalov ročnih del, na katerih predstavlja svojo blagovno znamko Krona, dobiva navdih za novo ustvarjanje in prodaja svoje izdelke.