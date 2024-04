Mestna občina Ljubljana in njeno javno podjetje Ljubljanski potniški promet načrtujeta vozni park mestnih avtobusov dopolniti z avtobusi, ki vozijo na elektriko in vodik. Občina je z javnim naročilom odločila, da bo prvih osem avtobusov na vodik kupila od družbe Autocommerce, kateri bo skupaj z davkom na dodano vrednost odštela nekaj več kot 7,9 milijona evrov. Skladno z razpisno dokumentacijo naj bi izbrani izvajalec avtobuse dostavil najpozneje do začetka aprila prihodnje leto.

Ljubljanski potniški promet bo avtobuse na vodik polnil na polnilnici, ki jo bo javno podjetje Energetika Ljubljana zgradilo na območju parkirišča P+R Stanežiče. Energetika je že lani začela iskati dobavitelja polnilnice, ki ne bi bila namenjena le mestnim avtobusom, temveč tudi drugim avtobusom, tovornjakom in osebnim vozilom. Prvo javno naročilo je javno podjetje moralo zaključiti brez izbora, ker je prejelo le eno ponudbo in še ta ni bila popolna. Med drugim edini ponudnik, družba Messer Slovenija, ni mogel zagotoviti, da bo naročena dela opravil pravočasno.

Tri ponudbe za vodikovo polnilnico v Stanežičah

V ponovljenem naročilu je Energetika nekoliko podaljšala rok za dobavo in vgradnjo polnilnice. Tokrat je prejela tri ponudbe, in sicer družb Messer Slovenija, C & G in Riko. Najnižjo ponudbo je oddala družba Riko, ki bi vodikovo polnilnico dobavila in vgradila za nekaj manj kot 3,77 milijona evrov z davkom na dodano vrednost. Sledi ponudba družbe Messer Slovenija, ki je nekaj več kot 3,78 milijona evrov. Ponudba družbe C & G od preostalih dveh precej odstopa, saj bi naročena dela opravila za nekaj manj kot 6,49 milijona evrov. Ker so v postopku javnega naročila predvidena pogajanja, v tem trenutku še ni mogoče napovedati, komu bo Energetika zaupala ta posel.

Ljubljanski župan Zoran Janković je nedavno razkril, da bo Energetika za vzpostavitev vodikove polnilnice pridobila evropska sredstva. V Energetiki Ljubljana so dejali, da si obetajo 832.000 evrov. Gre za nepovratna sredstva, za katera so kandidirali na razpisu Evropske unije za sofinanciranje polnilne infrastrukture za alternativna goriva. Pojasnili so, da so za ta sredstva kandidirali skupaj z Ljubljanskim potniškim prometom, Arrivo in Luko Koper. Skupna vrednost njihovih projektov je šest milijonov evrov, evropska skupnost pa bo sofinancirala 50 odstotkov investicij. Medtem ko je Energetika kandidirala s projektom vodikove polnilnice, so preostali partnerji v konzorciju prijavili vzpostavitev polnilnic za električna vozila, so nam sporočili iz Energetike.

Poleti v nov nakup avtobusov

Ljubljanski potniški promet električno polnilnico načrtuje zaradi namere, da med mestne avtobuse vključi tudi takšne, ki vozijo na elektriko. Janković je prejšnji mesec omenil, da bo Ljubljanski potniški promet letos poleti objavil javno naročilo za nakup kar dvajsetih električnih avtobusov. »To tehnologijo smo preizkušali kar nekaj let, in sicer v praksi po Ljubljani, kolegi pa so tudi obiskali proizvajalce teh avtobusov in mesta, ki jih že uporabljajo,« je marca dejal Janković. Pojasnil je, da so pred nakupom prvega električnega avtobusa želeli zagotoviti, da bodo ti tako zmogljivi, da bodo lahko praktično cel dan vozili ne glede na to, ali je avtobus poln in ali je temperatura plus 40 ali minus 40 stopinj Celzija. Za Ljubljanski potniški promet bi bilo namreč nepraktično, če bi avtobuse morali polniti vsaki dve ali tri ure. Janković je takrat spomnil, da je v Ljubljanskem potniškem prometu trenutno 216 mestnih avtobusov, od tega jih 100 vozi na metan.

Iz Ljubljanskega potniškega prometa so nam včeraj sporočili, da še niso opredelili natančne lokacije električne polnilnice. Ker dobava električnih avtobusov traja dlje kot vzpostavitev električne polnilnice, bodo najprej objavili javno naročilo za nakup avtobusov in šele potem začeli postopke za vzpostavitev polnilnice.