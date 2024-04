V petek je Indija, ki s skoraj milijardo volilnih upravičencev velja za največjo demokracijo na svetu, začela šesttedensko obdobje volitev 543 poslancev spodnjega doma parlamenta. Končni rezultati bodo znani 4. junija. Volitve bodo v različnih delih Indije 19. in 26. aprila, 7., 13., 20., in 25. maja ter 1. junija. V teh sedmih dneh potekajo, ker je treba omogočiti varovanje volišč. Člani volilnih komisij in varnostniki bodo sicer morali splezati na več visokih vrhov, da bi prišli do najbolj oddaljenih volilcev. Ponekod bodo morali do njih prek puščave, spet drugje s čolnom, konjem, oslom ali slonom. Zgolj na včerajšnji dan se je volitev 102 poslancev udeležilo 60 odstotkov od 160 milijonov volilnih upravičencev.

Modi favorit zaradi gospodarstva

Premier Narendra Modi, ki je s svojo karizmo za nekatere Indijce že božanstvo, si obeta še tretji zaporedni mandat. S svojo konservativno nacionalistično stranko Bharatija Džanata (BJP – Indijska ljudska stranka) je zmagal leta 2014, ko je BJP z 31 odstotki dobila 282 poslancev, in leta 2019, ko je BJP s 37 odstotki dobila 303 poslance (z zavezniki 352).

Proti njemu in BJP se je spet vzpostavila velika koalicija. V njej je 28 bolj ali manj levosredinskih strank, pogosto regionalnih. Vodilna je Kongresna stranka, v kateri ima kljub hudim porazom na zadnjih dvoje parlamentarnih volitvah še naprej glavno vlogo 53-letni Rahul Gandi, pravnuk Džavaharlala Nehruja (premierja v prvih sedemnajstih letih neodvisnosti), vnuk njegove hčere Indire Gandi (premierke v letih 1966–1977 in 1980–1984) in sin njenega sina Radživa Gandija (premierja v letih 1984–1990). Sicer sta tako Indira kot Radživ umrla v atentatu.

Modi je favorit predvsem zato, ker gre indijskemu gospodarstvu precej dobro. Zahodni vlagatelji, ki se umikajo iz nedemokratične Kitajske, se močno zanimajo za Indijo. Sicer ima Indija težave z visoko brezposelnostjo, predvsem med mladimi, in naraščanjem cen. Opozicija se osredotoča predvsem na ta dva problema. Modi pa je nedavno uvedel brezplačno preskrbo z žitom za 800 milijonov najrevnejših indijskih družin in 1250 rupij (15 evrov) na mesec za ženske iz revnih družin.

Opozicija svari pred avtokracijo

A Modi, ki spodbuja kult osebnosti, spodkopava svobodo medijev, neodvisnost sodišč in druge pridobitve liberalne demokracije. Tako ni povsem neutemeljeno svarilo opozicije, da bi njegov tretji mandat vodil do utrditve avtokratske vladavine. Same volitve so test za indijsko demokracijo. Za neko državo pa ni mogoče reči, da ima visoko stopnjo demokracije, če so med volilno kampanjo oblasti aretirale več opozicijskih voditeljev, kar se je v zadnjih tednih zgodilo v Indiji z obtožbo korupcije.

Modijevo drsenje v avtokracijo se kaže tudi v njegovi brezobzirnosti do manjšin, zlasti etničnih in verskih. Islamofobijo spodbuja v državi, v kateri živi 200 milijonov muslimanov. To je prišlo do izraza, ko je odpravil avtonomijo za Kašmir, kjer večino predstavljajo muslimani (zato bi Kašmir moral postati leta 1947 del Pakistana).

Januarja letos pa je v mestu Ajodhja na ruševinah znamenite mošeje iz obdobja Mogulov, islamske dinastije, ki je Indiji vladala od 16. do začetka 18. stoletja, z molitvijo odprl hindujski tempelj na čast bogu Rami, kar naj bi bil začetek volilne kampanje. Omenjeno mošejo, zgrajeno leta 1528, so leta 1992 porušili hinduistični skrajneži, ki trdijo, da je mošeja zgrajena na mestu, kjer se je pred 7000 leti rodilo njihovo glavno božanstvo Rama. Nemiri so tedaj zahtevali življenja okoli 2000 ljudi, večinoma muslimanov. Modijev nastop ob odprtju templja v Ajodhji pa kaže, da hoče biti ne le politični, ampak tudi verski voditelj. Tako si še dodatno krepi oblast v Indiji.