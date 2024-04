Predlog zakona o lastniški zadrugi delavcev, ki ga pripravljata ministrstvi za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za solidarno prihodnost, predvideva davčne olajšave za lastnike, ki se bodo odločili prodati podjetje zaposlenim prek modela ESOP (employee stock ownership plan). Omogoča učinkovito rešitev za soočanje z valom upokojitev v malem gospodarstvu in za sistemsko nagrajevanje in motiviranje zaposlenih, je povzel.

Predloga odgovarjata na različne izzive

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pa pripravlja predlog zakona o udeležbi pri dobičku in opcijskem nagrajevanju delavcev, ki bi spremenil zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. »Prenova bi v Sloveniji spodbudila model finančne participacije ESPP (employee stock purchase plan), ki se v tujini uporablja predvsem v zagonskih in visokotehnoloških podjetjih ter omogoča ugodno nagrajevanje zaposlenih in rešuje problem odhajanja tega kadra,« je dejal direktor IED Tej Gonza. Oba predloga sta po mnenju IED pomembna za reševanje različnih izzivov v slovenskem gospodarstvu. Vendar je za potrebe razvoja slovenskega gospodarstva nujna prednostna obravnava prvega zakona, ki neposredno naslavlja veliko težavo lastniškega nasledstva v sektorju malih in srednjih podjetij. »Ta zagotavlja tudi bolj dolgoročno vzdržno, vključujočo in družbeno odgovorno obliko lastništva za zaposlene,« je še povedal.

Med prednostmi modela ESOP je naštel zagotavljanje orodja za reševanje izziva lastniškega nasledstva v sektorju malih in srednje velikih podjetij na družbeno odgovoren način, dvig dodane vrednosti in krepitev stabilnosti v podjetjih in gospodarstvu, za odkup deležev se uporabljajo pričakovani dobički podjetja, gre tudi za zelo stabilno obliko notranjega lastništva, ki vzpostavlja znatno lastništvo zaposlenih. Model ESOP je hkrati zelo kompleksen, vzpostavitev zahteva več časa in denarja. Na indikatorje uspeha v podjetjih znatno vpliva v kombinaciji z ustreznimi izobraževanji zaposlenih in vzpostavitvijo transparentne kulture lastništva. Izkušnje iz tujine pa kažejo, da ustrezen zakonodajni okvir lahko pri odkupu lastniškega deleža prek vzvoda učinkovito preprečuje morebitne zlorabe modela. ESOP je primeren za zagonska, mlada in zrela podjetja, ki želijo dolgoročno poenotiti interes zaposlenih in interes podjetja.

Prednosti in slabosti ESPP

Prednosti modela ESPP pa so, da omogoča preprosto in fleksibilno nagrajevanje zaposlenih z dobički, deleži podjetja ter delniškimi opcijami ter da z davčno ugodnim nagrajevanjem zaposlenih pomaga pri višanju njihovih neto prejemkov in pripomore k izboljšanju plačne konkurenčnosti v gospodarstvu. A obenem vodi tudi v razlike med zaposlenimi na ravni participacije v lastništvu podjetij. Zaposleni se sami odločijo, ali bodo nagrado investirali v deleže oziroma delnice ali si jo bodo izplačali. Ta model ne spodbuja trajnostnih oblik lastništva, zlasti če ni ustrezno reguliran.