TEŠ: po slabem začetku je šlo samo še navzdol do katastrofalnega konca

Čeprav TEŠ 6 davkoplačevalcev doslej ni stal niti centa, saj sta ga doslej v celoti financirala TEŠ in HSE, se utegne to kmalu spremeniti: na Dnevniku smo izračunali, kakšen je bil njegov potencial v minulih letih ter analizirali, kako so vodstva družbe ta potencial zajela in kakšna bo ekonomika termoelektrarne v prihodnje. Sklep je neizprosen: TEŠ ne bo nikoli rentabilen. Naši državi se ni in se nikoli ne ne bo izplačal.