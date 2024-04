CNN poroča, da je moški pred samosežigom vrgel v zrak letake, na katerih piše, da je newyorška univerza krinka za mafijo in navaja razne obtožbe na račun izobraževalne ustanove. Protestniku so priskočili na pomoč in ena oseba ga je pogasila z gasilnim aparatom, nakar so ga odpeljali v bolnišnico. Policija bo več podrobnosti sporočila kasneje.

Sodnik Juan Merchan je napovedal, da bodo po izbiri porote lahko predvidoma že v ponedeljek začeli zasliševanje prič. Začelo bo tožilstvo, ki v četrtek Trumpovim odvetnikom ni hotelo izdati, katere od prič na seznamu bodo najprej na vrsti.

Sodnik je pritrdil tožilcem, ki trdijo, da bo Trump objavo izkoristil za napade na priče. Merchan bo v torek odločal o zahtevi tožilcev, da Trumpa kaznuje za dosedanje primere napadov na priče, ki so v nasprotju s sodnikovo prepovedjo tovrstnih dejanj.

Tožilci zahtevajo 1000 dolarjev denarne kazni za vsak napad, pri čemer so jih doslej našteli najmanj sedem.

Trump je obtožen, da je preko nekdanjega odvetnika Michaela Cohena pornografski igralki Stormy Daniels plačal za molk o spolnem odnosu pred volitvami 2016, strošek pa vknjižil kot plačilo za odvetniške storitve.