Oba sta poudarila, da so bile v ospredju pogovorov gospodarske razmere v svetu, ki jih zaznamujejo geopolitične krize, kot sta vojni v Ukrajini in v Izraelu, vendar pa svetovna gospodarstva presenetljivo dobro okrevajo.

Evropa oziroma območje evra pri tem morda malce zaostajata, vendar pa Slovenija po besedah ministra Boštjančiča dosega eno najvišjih stopenj rasti v območju evra in IMF ji to napoveduje tudi v prihodnjem letu.

»Sogovorniki nam izražajo veliko naklonjenost do politik, ki se izvajajo. Zadovoljstvo nad srednjeročnimi politikami, ki zasledujejo srednjeročno javnofinančno vzdržnost in gospodarsko rast, na drugi strani pa je veliko pogovorov o reformnih ukrepih, ki so nujno potrebni za javnofinančno zdravje,« je povedal minister.

Pri tem gre za reforme pokojninskega in zdravstvenega sistema. »Reforma zdravstvenega sistema je že zelo daleč in je zelo drugačna od drugih reform. Gre za nekaj sto ukrepov, ki so bili že izvedeni in vrsta jih bo še,« je dejal Boštjančič in dejal, da so mednarodne finančne organizacije precej bolj optimistične glede ukrepov, glede katerih doma velja določena skepsa.

Inflacija se umirja tako v ZDA kot Evropi in minister je dejal, da se pričakuje nižanje obrestnih mer s strani Evropske centralne banke (ECB), ki pa je pri tem malce bolj konservativna kot pa ameriška centralna banka Federal Reserve. »Kar zadeva Evropo in še posebej Slovenijo - velja v primerjavi z drugimi državami precejšnji optimizem,« je dejal Boštjančič.

Guverner Vasle je potrdil, da se tudi evropska gospodarstva bližajo trenutku, ko se bo lahko začelo odpravljati restriktivne ukrepe oz. nižati obrestne mere.

Povedal je, da tokratna srečanja v Washingtonu zaznamujeta dve vzporedni razpravi. Na eni strani je gospodarsko stanje po svetu in v državah članicah, na drugi pa so tveganja, povezana z geopolitičnimi razmerami v svetu.

»Če se primerjamo z območjem evra, so naši rezultati nadpovprečni, vendar smo tudi mi deležni posledic geopolitičnih tveganj,« je dejal guverner in poleg vojne v Ukrajini izpostavil tudi nevarnost kibernetskih napadov, ki so prav tako pomembna tema razprav.

Guverner je med drugim še dodal, da so razmere na trgu dela po svetu zelo dobre in se izboljšujejo naprej in zato je gospodarska rast morda nekoliko nižja, kot bi bila sicer.

Vasle je sicer v intervjuju za ameriški poslovni medij Bloomberg ocenil, da bo ECB verjetno prvo znižanje obrestne mere izvedla junija. V naslednjih mesecih pa jih bo morda izvedla še več, če se bodo gospodarske napovedi ECB potrdile v realnosti, je sporočila Banka Slovenije.