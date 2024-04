V skladu s predlaganimi priporočili naj bi vlada od Evropske komisije zahtevala celovito transparentnost glede vsebine pogovorov Jourove s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom, vključno z interno komunikacijo njenega kabineta. Poleg tega naj bi vlada uradno naslovila pritožbo na Evropsko komisijo zaradi vmešavanja v notranje zadeve Slovenije. Če odziv Evropske komisije ne bi bil zadovoljiv, naj bi vlada razmislila o uporabi pravnih sredstev.

V SDS so ob tem želeli, da bi odbor vladi priporočil, naj pri svojem delu in v odnosu do institucij EU skrbi za suverenost. Nenazadnje naj bi Accetta pozvala, naj zaradi vseh navedenih okoliščinah razmisli o odstopu.

Poslanec SDS Franc Breznik je danes ponovil stališča svoje stranke, ki je že večkrat izrazila prepričanje, da je podpredsednica Evropske komisije med obiskom v Sloveniji marca lani presegla svoja pooblastila. V SDS problematizirajo njeno srečanje z Accettom. Ker je v Slovenjo prišla le deset dni po odločitvi ustavnega sodišča, da zadrži izvajanje novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), v SDS njen obisk vidijo kot nedopusten politični pritisk na ustavno sodišče.

A Tamara Kozlovič iz Svobode je obsojanje, koga vse je komisarka obiskala med obiskom v Sloveniji, ocenila kot zelo nenavadno. Izrazila je upanje, da državljanke in državljani spremljajo sejo in da na evropskih volitvah 9. junija ne bodo pozabili tega, kdo ne skrbi za ugled naše države.

Jourova ni obiskala le naše države, ampak tudi več drugih držav članic, tako Bolgarijo, Romunijo, Češko, Poljsko, Španijo in Nemčijo, pa je opozorila njena kolegica iz poslanske skupine Svobode Lucija Tacer. Vlogo Jourove vidi v skrbi nad tem, da ne prihaja do zdrsov temeljnih vrednot, ki so skupne vsem članicam EU. Med njimi je ključna ustavna demokracija, je opomnila.

Evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS) je medtem dejal, da ne gre samo za usodo komisarke Jourove, ki je za številne "lahko prav prijetna gospa". "Gre bolj za načelno držo, kajti Evropska komisija si zadnja leta prisvaja nekatere stvari, ki ji ne gredo. Vedno bolj poskuša biti nekakšna neodvisna vlada, česar si ne bi smela dovoliti," je prepričan. Zadevo, povezano z Jourovo, bo predal sodišču EU, je napovedal.