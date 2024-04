Osamosvojitelj Pavle

V četrtek so predstavnice več nevladnih organizacij na Trgu republike pozvale vlado, naj Palestincem v Gazi ponudi zatočišče v Sloveniji s pomočjo sistema dopolnilnih poti, sočasno pa je bila na trgu sklicana novinarska konferenca iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober, zato so podporniki slednjih prekinjali nagovore in nadlegovali propalestinske govorke, pri čemer je prednjačil zdaj očitno že kar dežurni krivec Pavle Rupar.