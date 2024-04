» Nedavno smo bili s strani Gorenjske banke, s katero smo sodelovali brez vsakršnih težav in z velikim prometom na osnovnem računu v preteklih letih, obveščeni o nepričakovani in neobrazloženi zavrnitvi naše vloge za odprtje kampanjskega tekočega računa. Ta račun je nujno potreben za naš nastop na prihajajočih volitvah v Evropski parlament, saj je njegovo odprtje zakonski pogoj za udeležbo na volitvah,« so v stranki zapisali v sporočilu za javnost.

V stranki dejanje banke ne ocenjujejo kot le presenetljivo, ampak tudi kot sumljivo, saj da niso dobili nobenega pojasnila ali obrazložitve za takšno odločitev kljub večkratnim zahtevam za razjasnitev.

Poudarili so, da je bila stranka prisiljena prekiniti sodelovanje z Gorenjsko banko in bo svoja sredstva prenesla na drugo, »bolj zanesljivo finančno institucijo«.

»O tem diskriminatornem postopku in očitnem poskusu preprečitve naše udeležbe na prihajajočih volitvah v Evropski parlament smo obvestili celo upravo in nadzorni svet banke, a nismo prejeli nobenega odziva,« so sporočili. Po posvetu z odvetnikom bodo proti Gorenjski banki sprožili ustrezna pravna sredstva.

Iz Gorenjske banke so sporočili, da je skladno z veljavnimi predpisi poslovanje s strankami bančna skrivnost, zato banka ne more komentirati konkretnih poslovnih razmerij.