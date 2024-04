Milanović je marca ob razpisu parlamentarnih volitev napovedal, da bo na njih sodeloval kot premierski kandidat levosredinske stranke SDP. Ustavno sodišče ga je nemudoma opozorilo, da kot predsednik republike ne more biti kandidat na parlamentarnih volitvah, če želi sodelovati na njih, pa da mora odstopiti, a Milanović opozorila ni upošteval.

Ustavno sodišče je na današnji izredni seji, na kateri je obravnavalo vlogo predsednika republike na volitvah, odločilo, da se je Milanović s svojimi izjavami in vedenjem spravil v položaj, v katerem ne more biti niti mandatar za sestavo prihodnje vlade niti premier.

»Volitve so končane. Volja državljanov bo odločila o izvršni oblasti na Hrvaškem, nihče drug, zagotovo pa ne sodniki ustavnega sodišča,,« je na novinarski konferenci izjavil Milanović.

Današnje opozorilo ustavnega sodišča je označil za pripravo za državni udar. »To je neke vrste priprava, da bo recimo jutri Plenković, boter korupcije na Hrvaškem, ko bo moral zapustiti Banske dvore, ko ga bodo po volji ljudstva deložirali, rekel, da ima odločbo ustavnega sodišča in da tega ne želi storiti,« je dejal.

Znova je zagotovil tudi, da bo spoštoval ustavo in da bo mandat dobil samo tisti, ki bo imel 76 poslanskih podpisov.

Kot meni, je sam sicer optimalen za mandatarja, a to "nikomur ne visi nad glavo". Možnosti za to so po njegovih besedah realne, a da je to na koncu lahko tudi nekdo drug.

Trenutno na Hrvaškem potekajo intenzivna koalicijska pogajanja med strankami. Vladajočo večino poskuša na eni strani sestaviti vladajoča HDZ premierja Andreja Plenkovića, ki je na volitvah osvojila 61 poslanskih mandatov, na drugi pa opozicijska SDP, ki je osvojila 42 mandatov.