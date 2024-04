Migracije in evropske volitve: Velike ladje migrantov v Tržiču

Z morja je pihal topel veter. Dobrih dvajset minut vožnje iz Nove Gorice so v ladjedelnici končevali deset nadstropij visoko ladjo za križarjenje, ki so jo tukaj zgradili od propelerja do radijskega stolpa na strehi mosta. Poleg nje so že pripravljali kobilico za novo ladjo, še večjo in še razkošnejšo. Pred glavnim vhodom je bilo parkiranih na tisoče koles, s katerimi je pet ali šest tisoč delavcev ponoči prišlo na delo, zjutraj pa odšlo domov v mesto, ki se začne tik ob ladjedelnici. Med seboj so govorili v pisani mešanici jezikov od pakistanščine in bangladeščine, arabščine in jezikov Balkana ter vzhodne Evrope.