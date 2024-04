Jedrska demokracija

Morda me občutek vara, a po mojem je odločitev o gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško že sprejeta in mi lahko debatiramo le še o tem, ali smo se pravilno odločili, oziroma ugibamo, koliko nas bo ta odločitev na koncu stala. Sam bi ugibal, da je strankarski kongres Socialnih demokratov ceno projekta še nekoliko dvignil oziroma mu je ni uspelo znižati. Ker ko so pri nas desničarji zadovoljni s potezami levičarjev, se je pač treba prijeti za denarnico.