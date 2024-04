Koliko turizma?

“Bi morali tudi v Piranu ali na Bledu uvesti vstopnino za dnevne obiskovalce ob najbolj obleganih dneh, podobno kot so naredili v Benetkah? V Vintgarju in Tolminskih koritih so lani denimo že omejili dnevno število obiskovalcev. V prihodnje je to pričakovati še na kakšnem naravnem spomeniku v Triglavskem narodnem parku in še kje. Koliko obiskovalcev destinacija še prenese, kolikšna je njena nosilna zmogljivost?« se je pred nekaj dnevi v Dnevniku spraševala Katja Gleščič v besedilu pod naslovom Koliko turizma Slovenija sploh prenese?.