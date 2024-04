Vsaj njihovi dve naslednji, proti Connecticutu in Los Angelesu, sta bili v razprodani v nekaj urah, kljub temu da vstopnice po vstopu Clarkove v moštvo stanejo še enkrat več, kot so zanje ljubitelji ženske košarke v Indianapolisu odšteli pred tem. Vendar to ne vpliva bistveno na to, koliko bo Caitlin Clark zaslužila. V njenem prvem profesionalnem letu bo njen osnovni zaslužek znašal 77.000 dolarjev. Za običajnega smrtnika to sicer ni tako malo, še posebno ker ji nekaj nanesejo tudi sponzorske pogodbe, toda če primerjamo njen zaslužek z 12 milijoni dolarjev, ki jih je lani kot prva izbira na naboru v moški ligi ​ NBA zaslužil francoski supertalent Victor Wembanyama, potem se je Clarkova z vsemi svojimi talenti vred prodala za drobiž. Clarkova bo tako v štirih letih zaslužila 338.056 dolarjev, medtem ko jih bo v prvih štirih letih lige NBA ​ Wembanyama potegnil 55 milijonov. Ženska košarkarska liga v Severni Ameriki sicer postaja vse bolj priljubljena, klubi zato zaslužijo vse več ne le s prodajo vstopnic in drugih pritiklin, temveč tudi iz pravic do televizijskih prenosov. A medtem ko v moški ligi NBA igralcem pripada približno polovica vse teh omenjenih prihodkov, je pri ženskah delež od tega zaslužka bistveno manjši.