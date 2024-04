Podnebne seniorke so se v društvo organizirale na pobudo okoljske organizacije Greenpeace že leta 2016, z enim samim ciljem: državo izključno s pravnimi sredstvi prisiliti k ostrejšim ukrepom v boju proti podnebnim spremembam. Tožbo proti državi so javno prvič predstavile v Bernu oktobra istega leta. Preden se je društvo z več kot 2500 članicami, v katerem je povprečna starost 73 let, obrnilo na sodišče v Strasbourgu, se je procesiralo skozi vse ravni švicarskih sodišč, ki so jih vsa po vrsti zavrnila. Toda odločitev sodnikov v Strasbourgu ni pomembna le zaradi tega, temveč je neke vrste precedens za podobne tožbe preostalih evropskih držav, saj to sodišče nadzira spoštovanje človekovih pravic okoli 800 milijonov Evropejcev v 47 državah članic Sveta Evrope, ki so ratificirale evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Razsodbe sodišča za človekove pravice so zavezujoče in če bo Švica spoštovala odločitev sodnikov, bo morala popraviti cilje glede izpusta toplogrednih plinov do leta 2030.