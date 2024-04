74-letni politolog ima bogate izkušnje z reševanjem različnih problemov lokalnih skupnosti in je našel pravi odgovor tudi za težavo, ki pesti Alicudi. Otoček z ugaslim vulkanom so namreč preplavile koze, namnožilo se jih je kar 600, po otoku pogrizejo in popasejo vse, kar je zanje užitnega, pred njimi niso varni niti ograjeni vrtovi. Koze tudi niso avtohtona vrsta na tem otoku, pripeljali so jih šele pred dvajsetimi leti. Ko jih je nekaj pobegnilo njihovim očitno ne preveč skrbnim lastnikom, je zadeva ušla izpod nadzora in 600 koz je očitno zavladalo otočku s komaj 100 prebivalci. Župan se je zato odločil, da bo koze povsem uradno z občinskim razglasom ponudil v posvojitev. Za birokratsko papirologijo je sicer treba poravnati 16 evrov takse, a koze so zastonj, vsakdo, kdor jih je pripravljen ujeti in odpeljati z otoka, je dobrodošel.