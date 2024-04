Razlog za norijo je preprost, a očitno izjemno učinkovit prijem primorske podjetnice, lastnice blagovne znamke športnih oblačil SWY Petre Parovel. Spletno prodajalno je za tri dni dopolnila z začasno fizično trgovino (t. i. pop-up), v kateri za par kupljenih pajkic drugega podari. Včeraj, ko je deževalo, so strankam v zahvalo, ker so čakale v neprijetnem vremenu, delili kape z logotipom podjetja.

Podobno obsedno stanje je Parovel povzročila že lani, le da je takrat trgovino odprla v BTC-ju, na pomoč pa so morali poklicati celo policijo in reševalce.

O izjemni priljubljenosti blagovne znamke pričata tudi ta dva podatka: Parovel ima na omrežju instagram 103.000 sledilcev; družba SWY Brand (znamka pajkic, ki jih te dni prodajajo na Gospodarskem razstavišču torej) je leta 2022 ustvarila skoraj tri milijone evrov in pol prihodkov, predlani je imela dobrih 650.000 evrov čistega dobička. Podatki za leto 2023 še niso objavljeni.

Na gospodarskem razstavišču so prav pred dnevi obeležili 70-obletnico odprtja: gostili so sedmi kongres Komunistične partije Jugoslavije, koncert kralja džeza Louisa Armstronga, tu je leta 1964 na Slovenski popevki Marjana Deržaj zmagala z nepozabno Poletno nočjo. Tem dogodkom se leta 2024 pridružuje odprtje pop-up trgovine znamke SWY.

Tako kot so Dunajsko cesto ob razstavišču fizično zasedle oboževalke znamke, tako je ta fenomen zasedel slovenski del omrežja X: večini ni jasno nič (ali pa se sprenevedajo), nekateri sprašujejo, kje pajkice šivajo (menda v Turčiji in na Portugalskem), tretje spet prizori spominjajo na neke druge čase (»Takole smo čakali v vrsti na prašek, kavo, bencin ...«)

Najdaljša kolona je swy kolona. Čez 40 let bo ena stara mama svoji vnukinji pripovedovala o težkih časih, ko se je za pajkice stalo v vrsti ure in ure. Vidite, tako nastajajo te zgodbe o 5 urnih pohodih v šolo čez drn in strn, čez ujmo in led, čez trnje in osat.