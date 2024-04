Nogometna zveza Slovenije je včeraj predstavila drese, ki jih bodo nogometaši nosili na prihajajočem evropskem prvenstvu.

Raje evolucija kot revolucija

»Cilj je bil prepoznavnost dresa, s katerim se je reprezentanca po 24 letih ponovno uvrstila na EP. Namesto revolucije dizajna smo se odločili zadržati vse glavne segmente, ki ga je v natečaju pred dvema letoma izbrala slovenska javnost,« so zapisali.

Foto: NZS

Na sredi dresa na prsih je ostal stiliziran Triglav, pod katerim je prostor za številko, pod njo pa vzorec, kakršnega poznamo že s prejšnje različice. Nad Triglavom je po novem prostor za obeležje tekme, kar bo dresom povečalo zbirateljsko vrednost. »Sledili smo vodilu, da dres ni podoben dresu kateregakoli slovenskega kluba. Simboli in barve, uporabljeni na dresu, so nam skupni od leta 1991. Triglav ostaja na dresu v enaki obliki kot na prejšnjem, skupaj z rdečim simbolom srca, ki reprezentante opominja, da se za državni dres igra s srcem, obenem pa igralcem in navijačem prinaša občutek enotnosti in ponosa,« pojasnjujejo na NZS.

Križi in težave z angleškim dresom

Da jim še zdaleč ne prinaša ponosa, temveč ravno nasprotno, so se ob predstavitvi dresov angleške reprezentance razburjal nekateri navijači. Namesto križa svetega Jurija, ki ga sestavljata rdeči črti na beli podlagi, se je na dresu znašel križ s tremi odtenki rdeče po navpični črti in z roza, modro in vijolično barvo v vodoravni črti. Odločitev je med navijači naletela na mešane odzive, nekaterim se je posodobitev zdela posrečena, številni pa so bili ogorčeni. Umetniška svoboda kreatorjev dresa ni bila povšeči niti britanskemu premierju Rishiju Sunaku, ki je dejal, da mu je izvirni križ svetega Jurija bolj všeč in da se z nacionalnimi simboli ne bi smelo eksperimentirati.

Foto: X

Tradicionalne rdeče-bele kocke

Nejevoljo je sprožila tudi predstavitev dresov pri naših južnih sosedih. Dileme, ali naj bodo na dresu rdeči in beli kvadratki seveda ni bilo, se je pa zataknilo glede tega, kako velike naj bodo tradicionalne rdeče-bele kocke. Hrvaška izbrana postava bo na tekmovanju nastopila v dresu, ki ga krasijo precej večji kvadrati kot običajno, kar pri nekaterih navijačih ni bilo sprejeto z odobravanjem, saj da je vzorec sedaj premalo edinstven.

Foto: HNS

Nemške zagate

Nemara največ razburjenja pa je sprožila predstavitev dresov, v katerih bodo tekmovali nemški nogometaši. Adidas, ki oblači nemško reprezentanco, je najprej vznemiril z barvami. Kadar so Nemci gostujoča reprezentanca, bodo tekmovali v roza-vijolični barvni kombinaciji, kar je zmotilo predvsem tradicionaliste. Barve naj bi zagovarjale vključevalnost​. Legendarni nemški nogometni igralec in funkcionar Uli Hoeness, se je dresu postavil v bran rekoč,. da barve niso pomembne. »Lahko bi igrali tudi s pobarvanimi golimi prsmi. Važno je, kaj se dogaja na igrišču,« je povedal.

Še precej več prahu kot rožnata barva pa je povzročila izbira pisave, ki jo je Adidas izbral za zapiše številk. Številka 4 namreč močno spominja na nacistično runo S. Nemška reprezentanca ima najvišjo številko na dresu 23, zato stvar dolgo časa ni bila opažena, nato pa so ljudje pričeli razmišljati o dresih s številko 44, in ugotovili, da gre za dres z logotipom SS. Nacistični simboli so v Nemčiji od konca druge svetovne vojne sicer strogo prepovedani. Nekatere skupine prebivalstva so pričele množično naročati dres s številko 44 in personalizacijo s priimki nacističnih voditeljev.

Foto: X

Odobravanje pri Italijanih

Precej toplejšega sprejema so bile deležne kreacije, ki so jih v Adidasu predstavili za italijansko reprezantanco. Pregovorno dobro oblečeni Italijani bodo na evropskem prvenstvu nosili drese v modro-beli kombinaciji, na olimpijskih igrah pa bo naša zahodne sosede oblekel Armani.

Foto: Adidas

Dresi še nekaterih drugih reprezantanc:

Belgija:

Foto: Adidas

Francija:

Foto: Nike

Madžarska: