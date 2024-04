Selitve zaposlenih Nove KBM in SKB niso predvidene. Tudi po združitvi bodo ti večinoma delali na sedanjih lokacijah, med katerimi so osrednje v Ljubljani, Novi Gorici in Mariboru.

Strankam obeh bank je omogočeno brezplačno dvigovanje gotovine z debetno kartico na okoli 450 bankomatih skupne mreže Nove KBM in SKB banke, od januarja pa tudi na 4700 bankomatih skupine OTP v 10 državah v Srednji in Vzhodni Evropi.

Skupina OTP je na marčevski skupščini odločila, da si bodo na podlagi dobička ob koncu leta 2023 izplačali za 147,2 milijona evrov dividend.