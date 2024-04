V Sandozu napovedujejo, da bo naložba omogočiča odprtje približno 200 novih delovnih mest in bo dodatno okrepila zmogljivosti podjetja pri celovitem razvoju podobnih bioloških zdravil. Objekt naj bi bil zgrajen do leta 2026.

Skupna izjava za medije evropskega komisarja Bretona in ministra Hana:

Ko bo visoko avtomatiziran in digitalno integriran center zgrajen, bo predstavljal osrednjo Sandozovo lokacijo za celovit razvoj bioloških zdravil. Sandoz je investicijo na svoji lokaciji ob Verovškovi cesti v Ljubljani napovedal julija lani. Njeno vrednost je ocenil na približno 90 milijonov dolarjev (84,6 milijona evrov). V novem razvojnem centru bo potekal celovit razvoj podobnih bioloških zdravil, od razvoja učinkovin do končnih izdelkov za podobna biološka zdravila.

Decembra lani je Sandoz položil tudi temeljni kamen za nov visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi. Obratovati naj bi začel do konca leta 2026, ponudil pa naj bi 330 novih zaposlitev.

Okoliški prebivalci s prijavo inšpektoratu

Zaradi načrtovane investicije so bila na območju nekdanje tovarne Lajovic Tuba, kjer bodo center zgradili, potrebna obsežna rušitvena dela. Kot nas je opozoril bralec, ki živi v neposredni bližini, so s sostanovalci zaskrbljeni, »ker naj bi izvajalec na lokaciji že dva meseca gradbeni material mlel v prah. Skrbi nas, kam bodo odpeljali, če sploh, ves ta material. Skrbi nas tudi, ker nimamo nobenih podatkov, kaj vse je v tem zmletem prahu, ki ga veter nosi tudi po našem naselju.« O dogajanju na gradbišču so obvestili tudi inšpektorat.

Da je bila prijava res podana, so nam potrdili na inšpektoratu za okolje in energijo. »Inšpektorica je zaradi rušenja in predelovanja gradbenih odpadkov na Verovškovi že uvedla inšpekcijski postopek. V sredo je opravila inšpekcijski pregled na lokaciji, uvedla pa je tudi inšpekcijski postopek zoper upravljalca premične naprave za predelavo gradbenih odpadkov, ki je hkrati izvajalec rušitvenih del,« so nam povedali. Izvajalec del na naslovu nekdanje tovarne Lajovic Tuba na Verovškovi je podjetje Garnol, ki ima tudi okoljevarstveno dovoljenje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov na premični drobilni napravi.

V Sandozu odgovarjajo, da obžalujejo, da so vremenske razmere v zadnjih dneh, predvsem močnejši veter, povzročile, da so uporabniki zemljišč in objektov v Industrijski coni Šiška občutili gradbeni prah z njihove nove lokacije, česar kljub močenju niso mogli preprečiti. »V Leku si prizadevamo za odgovorno upravljanje vplivov na okolje in uresničujemo zakonske zahteve, skladno s tem potekajo tudi rušitvena dela na naši novi lokaciji, nekdanji lokaciji Tube Lajovic v Industrijski coni Šiška. Rušitvena dela bodo predvidoma zaključena v prvi polovici prihodnjega meseca, to je sredi maja,« so zapisali in zagotovili, da med rušitvenimi deli ne nastajajo nevarni odpadki ali škodljive snovi. »Prevzemnika nastalih nenevarnih odpadkov, med katerimi prevladujejo betonski predfabrikati in opeka, sta pooblaščena za prevzem oziroma ravnanje z odpadki po vseh posameznih kategorijah. Na lokaciji je potekala standardna predelava ruševin ob stalnem dotoku vode, ki se je v sredo zaključila.«

V Sandozu so še zagotovili, da so skladno z okoljskimi usmeritvami pred nakupom zemljišča leta 2023 angažirali neodvisnega strokovnega izvajalca, ki je opravil vzorčenje zemljine in potrdil, da zemljina na tem območju nima nevarnih lastnosti. »Naši nadzorniki in strokovna služba redno spremljajo ločevanje odpadkov in njegovo dokumentiranje za poročanje pristojnim organom.« Prav tako je bila pred posegom izdelana strokovna ocena vplivov na okolje, kot so hrup, onesnaževanje zraka, vode in tal, ki je ugotovila, da gradnja in obratovanje razvojnega objekta ne bosta imela pomembnejših vplivov na okolje.